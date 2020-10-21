Sevda Türküsev kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi partiden?

Sevda Türküsev kimdir? Gazeteci ve yazar Sevda Türküsev'in hayatı merak konusu oldu. Zaman zaman polemiklerle gündeme gelen Türküsev şimdi de Deniz Akkaya ile tartışması ile gündem oldu. Katıldığı canlı yayında görücü usulü evliliği savunduğu için Deniz Akkaya ile tartışan Sevda Türküsev kimdir? Nereli? Hangi partiden? Oğlu kimdir?

SEVDA TÜRKÜSEV KİMDİR?

10 Haziran Istanbul doğumlu olup aslen Saray Bosna muhacirlerindendir. Boşnak bir ailenin üçüncü kızıdır.

18 yaşında tekstil sektöründe dizaynır (designer) olarak çalışmaya başlamış ve sonra sırasıyla üretim, planlama ve diğer bölümlerde görev yapmıştır. Kariyerini en iyi biçimde şekillendirerek gerek iş gerekse sosyal hayatta kendini üst düzey yönetici olarak bilgi beceri ve davranışlarıyla kabul ettirmiştir. Türkiye’de büyük sirketlerde genel müdürlük yapmıştır.

En son2004-2008 yıllarında yurt dışında büyük bir entegre tekstil fabrikasının genel müdürlügünü yapmıştır. Yabanci bir ülke de -hele bir kadin olarak- böyle bir görevi yapmaktan dolayi kendini Türkiye’dekinden çok daha basarili görmektedir.

Sevda Türküsev 19 yasinda evlendi ve bu evlikten bir erkek çocuğu oldu. Daha sonra 25 yaşında eşinden ayrılarak hayat mücadelesine oğluyla birlikte devam etti. Şimdi oğlu 25 yaşında. Sevda Türküsev’e en büyük basarısı sorulduğunda verdigi cevap “oğlum” olmaktadır.

Sevda TÜRKÜSEV’in hayatında ki en önemli iki erkekten biri oğlu ve diğeri babasi Hüseyin TÜRKÜSEV’dir. Sevda Türküsev bugünkü başarılarının tamamen babasından aldığı nasihatler ve ailesinden aldığı kültürden kaynaklandığını söylemeye çekinmemektedir.

Yazar hala kendisini ufak bir kız çocugu olarak nitelendirmektedir. Ona göre, yaşlanmamak için ve hayat mücadelesinde ayakta kalmak için hep çocuk kalmak gerekiyor. Etrafindakilere sürekli söylediği “İnsan içindeki çocugu öldürdügü zaman ölür, o zaman yaşlanır ve zorluklar karşısında dayanamaz. İçinizdeki çocuk sizi hayat bağlar, ayakta tutar. İşte bu yüzden, aman sakın ha, içindeki çocuğu öldürmeyin.

Sloganı “Akıl fen ilimleriyle ilerler, Vicdan din ilimleriyle ilerler” olan yazar hakikatlarimizi incitmeyelim diyerek edindiği ilkelerle yoluna devam etmektedir… Yazar, bir çok sosyal sorumluluk projesine destek verirken özellikle kadınlar ve çocuklar konusunda projelerin içinde yer almaktadır.

Sevda Türküsev, toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın toplumun tamamını eğittiğini vurgulayarak iyi bir toplum için kadınlarımızın eğitiminin ne denli olduğunu ifade ederek bu konularda projeler üretmektedir…

“KADINIM OKUYORUM” Projesiyle “tahsil almamak kaderimiz olabilir ama kendimizi eğitmemek geliştirmemek kaderimiz değil” diyerek, kitap okuma alışkanlığını benimseterek kadınlarımıza kişisel gelişim- farkındalık- öz güven eğitimleri seminerleri vermektedir… Sosyal sorumluluk ve değerler eğitimi kapsamında çalışmalarına devam etmektedir…

ÜNİVERSİTELER VE OKULLARDA GENÇLERE “Kişisel Gelişim Başarı Motivasyon Liderlik” konulu paneller konferanslar vererek gençlerin yolunu açmanın tecrübeli insanların bir görevi olduğunu belirtmektedir.

Yazar halen “YAŞAM KOÇLUĞU- KİŞİSEL GELİŞİM PROFESYÖNELLİĞİ – KURUMSAL VE BİREYSEL DANIŞMANLIK” hizmetlerini de vermektedir. AİLE İÇİ İLETİŞİM- KADIN PANELLERİ- KİŞİSEL GELİŞİM- BAŞARI- Farkındalık- Değişim- Dönüşüm- İş Hayatında Başarı konularında seminerler, paneller konferanslar eğitimler vermeye devam etmektedir.