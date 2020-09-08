Sevdiği kadına evlilik teklifi etti! Polislerden 900 TL ceza yedi

Adıyaman'da sevdiği kadına “Ömrüme ömür katanım, benimle evlenir misin” yazılı pankartı ile evlilik teklifi yapan bir genç, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 900 TL ceza yedi.