Sevdiği kadına evlilik teklifi etti! Polislerden 900 TL ceza yedi
Adıyaman'da sevdiği kadına “Ömrüme ömür katanım, benimle evlenir misin” yazılı pankartı ile evlilik teklifi yapan bir genç, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 900 TL ceza yedi.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gerçekleşen olayda sevdiği kadına arkadaşları yardımıyla evlilik teklifi yapmak isteyen Doğan Yücel isimli genç, “Ömrüme ömür katanım, benimle evlenir misin” yazılı pankart ile o anları cep telefonu kamerasına çekip sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine sosyal mesafe kuralları hiçe saydıkları gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, Yücel'e 900 TL ceza kesti.
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08 Eylül 2020 Salı 10:39
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