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  3. Sevdikleri için her gün 500 metre yol yürüyen köylüler görenleri şaşırttı!

Sevdikleri için her gün 500 metre yol yürüyen köylüler görenleri şaşırttı!

Sivas'ta 320 nüfuslu bir köyde telefon ile konuşabilmek için köyün 500 metre ilerisindeki zirveye çıkarak Kayseri’den gelen sinyalleri bulmaya çalışan vatandaşlar görenleri hayrete düşürdü. Soğuk kış günlerinde ve kavuran sıcaklarda bu yolu yürümek zorunda olan vatandaşlar bu işe bir çözüm getirilmesini istiyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı 320 nüfuslu Kızılhüyük köyünde yaşanan olayda telefonla görüşme yapmak isteyen vatandaşlar soğuk kış günlerine ve kavuran sıcaklara rağmen 500 metre yol yürüyerek çıktıkları yüksek bir noktada, Kayseri’den gelen sinyalleri yakalamaya çalışması izleyenleri hayret ettirdi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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23 Eylül 2020 Çarşamba 14:02
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