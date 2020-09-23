Sevdikleri için her gün 500 metre yol yürüyen köylüler görenleri şaşırttı!

Sivas'ta 320 nüfuslu bir köyde telefon ile konuşabilmek için köyün 500 metre ilerisindeki zirveye çıkarak Kayseri’den gelen sinyalleri bulmaya çalışan vatandaşlar görenleri hayrete düşürdü. Soğuk kış günlerinde ve kavuran sıcaklarda bu yolu yürümek zorunda olan vatandaşlar bu işe bir çözüm getirilmesini istiyor.