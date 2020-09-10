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  3. 'Sevdiklerine zarar veririm' dedi! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı

'Sevdiklerine zarar veririm' dedi! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı

Ankara'da kendisini darp eden sevgilisinden şikayetçi olan bir kadının 6 yaşındaki Pekinez cinsi köpeği, sevgilisi tarafından 5. katta bulunan evin balkonundan aşağıya atıldı. Köpeğin ölümüne sebep olan eski sevgili olay yerinden kaçarken o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda sevgilisinden şiddet gören Kader T. eski sevgilisi Selman T.'den şikayetçi oldu. Durumu öğrenip Kader T.'den şikayetini geri çekmesini isteyen Selman T. kadını darp ederek evdeki eşyaları kırıp döktü. Sinirlerine hakim olamayan adam evdeki 6 yaşındaki Pekinez cinsi köpeğini yaklaşık 35 metre yükseklikteki 5. kattan aşağı attı. Selman T.’nin olaydan sonra evden koşarak kaçması ve köpeğin düştüğü anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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10 Eylül 2020 Perşembe 09:55
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