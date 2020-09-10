'Sevdiklerine zarar veririm' dedi! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı

Ankara'da kendisini darp eden sevgilisinden şikayetçi olan bir kadının 6 yaşındaki Pekinez cinsi köpeği, sevgilisi tarafından 5. katta bulunan evin balkonundan aşağıya atıldı. Köpeğin ölümüne sebep olan eski sevgili olay yerinden kaçarken o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.