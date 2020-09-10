'Sevdiklerine zarar veririm' dedi! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda sevgilisinden şiddet gören Kader T. eski sevgilisi Selman T.'den şikayetçi oldu. Durumu öğrenip Kader T.'den şikayetini geri çekmesini isteyen Selman T. kadını darp ederek evdeki eşyaları kırıp döktü. Sinirlerine hakim olamayan adam evdeki 6 yaşındaki Pekinez cinsi köpeğini yaklaşık 35 metre yükseklikteki 5. kattan aşağı attı. Selman T.’nin olaydan sonra evden koşarak kaçması ve köpeğin düştüğü anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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