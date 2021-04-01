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Sevdiye Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevdiye Yıldız bulundu mu, nerede?

Sevdiye Yıldız'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'da aranıyor. 8 yıldır kayıp olan genç kadının ailesi yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Sevdiye Yıldız'ın kaybında eşi İrfan Yıldız'dan şüpheleniliyor. İrfan Yıldız canlı yayına bağlanarak eşinden yıllardır haber almadığını söyledi ve suçlamaları kabul etmedi. Peki Sevdiye Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevdiye Yıldız bulundu mu, nerede? İşte Müge Anlı Sevdiye Yıldız olayı...

Sevdiye Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevdiye Yıldız bulundu mu, nerede?

İstanbul Çekmeköy'de eşi ve çocuklarıyla yaşayan Sevdiye Yıldız 8 yıl önce şüpheli şekilde kayboldu. Sevdiye Yıldız'ın babası ve kız kardeşi Müge Anlı'ya katıldı. Peki; Sevdiye Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevdiye Yıldız bulundu mu, nerede?

SEVDİYE YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2014 yılında eşiyle yaşadığı evden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen Sevdiye Yıldız nerede? Sığınma evinden sonra kendisinden haber alınamayan kadının kaybından aile eşini sorumlu tutuyor. Trabzonlu ailenin kızı olan Sevdiye Yıldız şu anda 38 yaşında.

Sevdiye Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevdiye Yıldız bulundu mu, nerede? Müge Anlı Sevdiye Yıldız olayı

SEVDİYE YILDIZ BULUNDU MU, NEREDE?

2 çocuk annesi Sevdiye Yıldız iddiaya göre eşinden çok şiddet gördü hatta eşi bir defasında Sevdiye Yıldız'ı darp edip kömürlüğe kapattı. İddiaların odağındaki eş İrfan Yıldız ise canlı yayına bağlanarak suçlamaları reddetti. 

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Sevdiye Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevdiye Yıldız bulundu mu, nerede? Müge Anlı Sevdiye Yıldız olayı

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