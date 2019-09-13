Eddie Money kimdir? | Eddie Money öldü mü? Eddie Money neden öldü?

Eddie Money, “Baby Hold On”, “Two Tickets to Paradise”, “Shakin'” ve “Take Me Home Tonight” gibi şarkıları ile tanınıyordu. Ünlü şarkıcı 70 yaşında hayatını kaybetti.

Eddie Money'nin ailesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada Eddie Money'nin bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

EDDIE MONEY NEDEN ÖLDÜ?

Eddie Money'nin bir süredir yemek borusu kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.

EDDIE MONEY KİMDİR?

Eddie Money, 1970'ler ve 80'lere damgasını vuran dünyaca ünlü bir şarkıcıydı.

Eddie Money olarak bilinen Edward Joseph Mahoney, 1970'lerde ve 1980'lerde Top 40 hit ve platin albümlerinden oluşan bir diziyle başarılı olan Amerikalı bir şarkıcı, söz yazarıydı.

Eddie Money bir süre önce yemek borusu kanserine yakalandığını açıklamıştı. 70 yaşındaki Money, "Sadece bir sağlık kontrolü olacağımı düşündüm ve bana kanser olduğumsöylendi." söyleyip 4. aşamada kanser olduğunu belirtmişti.