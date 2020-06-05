Sevenlerinden Fahriye Evcen'e anlamlı doğum günü hediyesi

Fahriye Evcen 34. yaş gününü dün kutladı. Eşi Burak Özçivit, güzel oyuncu için oğlu Karan ile olan fotoğraflarından bir pasta hazırlattı.

Koronavirüs sebebiyle doğum gününü yakın çevresinden uzakta kutlamak zorunda kalan Fahriye Evcen'i sevenleri yalnız bırakmadı ve oyuncunun adını gökyüzündeki bir yıldıza verdi. Evcen için Unıcef'e de yardımda bulunan hayranları 90 adet tetanoz aşısı bağısında bulundu.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN EŞİNE ÖZEL PASTA

Özçivit, eşi için dizayn ettirdiği pastanın üzerine oğulları Karan’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını ekleterek ‘Ailece nice seneler’ notuyla jest yaptı.

SOSYAL MEDYADAN SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Güzel oyuncu Fahriye Evcen sevenlerinin anlamlı hediyelerine sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.