Severin Freiburghaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Severin Freiburghaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Severin Freiburghaus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Severin Freiburghaus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Severin Freiburghaus 1 Temmuz 1997 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Severin Freiburghaus Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Severin Freiburghaus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Severin Freiburghaus'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Severin Freiburghaus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Severin Freiburghaus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Severin Freiburghaus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Severin Freiburghaus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Thun U21

1 Ocak 2015 yılında FC Breitenrain

Severin Freiburghaus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Severin Freiburghaus şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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