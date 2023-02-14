Severin Ottiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Severin Ottiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Severin Ottiger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Severin Ottiger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Severin Ottiger 20 Nisan 2003 tarihinde Sursee şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Severin Ottiger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Severin Ottiger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Severin Ottiger'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Severin Ottiger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Severin Ottiger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Severin Ottiger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Severin Ottiger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Luzern

Severin Ottiger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Severin Ottiger şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Severin Ottiger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 20 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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