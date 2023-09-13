Sevgi evine tebessüm olmaya gittiler

Kocaeli'de sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya gelen Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, düzenlediği etkinlikle çocukların doyasıya eğlenmesine vesile oldu. Çocukların doğum günlerini de pastayla kutlayan Başkan Hakan Çil, "Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için her şeyi yapmaya hazırız. Onlar hiçbir zaman yalnız değiller, yanlarında biz olacağız" dedi.

"Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği üyeleri ve Başkanı Hakan Çil, sevgi evinde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Dernek üyeleri, gün boyu düzenledikleri eğlenceli etkinlik ve aktivitelerle çocukların yüzlerini güldürmeyi başardı. Gün boyunca çocuklarla palyaço yüz boyama etkinliği yapıldı. Daha sonra Micky Mouse kostümü giyen maskotlar çocukları eğlendirdi. Çocukların doğum gününü pasta ile kutlayan dernek üyeleri, müzisyen ve miniklerle şarkı söyledi. Çocuklara hediye veren Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, çocuklarla bir daha görüşmek üzere sözleşti.

Çocuklarla bir araya geldiği için mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Çil, "Çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturulabilmek için evlatlarımızla bir araya geldik. Gün boyu eğlenceli etkinlikler yaptık, çocuklarımızın doğum gününü kutladık. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için her şeyi yapmaya hazırız. Onlar hiçbir zaman yalnız değiller, yanlarında biz olacağız. Sık sık çocuklarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Başkan Çil, bağışçılara ve gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)