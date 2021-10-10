Sevgi Evleri'nden kaçırdığı oğlunu polise vermemek için boğazına bıçak dayayarak tehditler savurdu

İddia edildiğine göre Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde balıkçılıkla uğraşan Savaş K. bir müddet önce eşiyle ayrıldı. Oğulları Ö.K. (10) Çaycuma ilçesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Baba Savaş K. oğluyla görüştürülmediği iddiasıyla çocuğunu bulunduğu Sevgi Evi'nden kaçırdı. Çocuğuyla buluştuğunda canlı yayın açan şahıs, oğlunun, "Ne yapıyoruz biz şimdi" sorusunu "Kaçıyoruz, benim için" şeklinde cevapladı. O anlar baba ve oğul tarafından canlı yayın yapılarak paylaşıldı.

"AYRILIRSAK CENNETTE BULUŞACAĞIZ"

Gözü dönmüş baba oğlunun boğazına bıçak dayadı. "Cennette buluşalım baba dedin ya, adına başka bir şey koysunlar. Konuşsana oğlum. Niye yaptıklarımızı konuş. Biz ayrılmayacağız. Ayrılırsak cennette buluşacağız. Bu olayı sen teklif ettin. Annen, halan hakkında bir şey söylemeyecek misin?" diyerek ölüm tehditlerinde bulundu. Savaş K. oğluyla beraber Kilimli ilçesinde bulunan barınağa geldi. Polisin ikna çabalarına rağmen burada da canlı yayına devam etti.

"SORUMLUSU SİZ OLURSUNUZ"

Oğlunun boğazını kesme tehdidinde bulunan K., "sorumlusu siz olursunuz" diyerek polislere tehditler savurdu. İkna çabaları saatler boyunca sürerken aynı masada da oturan Savaş K. bir türlü ikna edilemedi. Şahıs uyuşturucu madde kullandığını canlı yayında da belirtti. Polisin uyarılarına rağmen eylemlerine devam etti.

Oğlunu bırakması karşılığında polis her türlü öneriyi sunsa da kabul etmeyen Savaş K., oğluyla beraber olay mahalliden ayrılarak gece babasının evinde kalacaklarını belirtti.

İKNA İÇİN YOĞUN ÇABA SARFEDİLDİ

Çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehditlerde bulunan baba, yoğun çabalar sonucunda ancak ikna oldu. Çocuk ekipler tarafından alınarak sağlık ekibine teslim edildi.

7 SAATTLİK İKNA ÇABASI

Polislerin ikna çabaları yaklaşık olarak 7 saat sürdü. Çocuk Ö.K. gözyaşları içerisinde babasından ayrıldı.

Baba S.K. sakinleşmesinin ardından ifade vermesi için polis merkezine getirildi. Çocuğun ise emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ekiplere tesliminin yapılacağı belirtildi.