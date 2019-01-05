Sevgi, sabır ve zarafetin sanatı tezhip, MTSO Sanat Galerisi’nde

Türk süsleme sanatlarından biri olan tezhip, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde sergilendi. Tezhip sanatçısı Esra Bora'nın sabır ve sevgiyle hazırladığı eserler, sanatseverlerden tam not aldı.

İstanbullu tezhip sanatçısı Esra Bora, MTSO Sanat Galerisi'nde tezhip sergisi açtı. Eserlerini guaj boya, akrilik ve 22 ayar ezilmiş altın kullanarak hazırlayan sanatçı, 47 eserini Mersinli sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanatçının, hem klasik tezhipten örneklere hem de kendi yorumunu eklediği çalışmalara yer verdiği serginin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu üyeleri Cem Bucuge, İsa Çani, Ahmet Belice, Yalçın Darıcı ile MTSO Meclis üyesi Ahmet Akın, MTSO Başkan Danışmanı Orhan Çapan ve davetliler katıldı. Sergi açılışında konuşan sanatçı Bora, tezhip kelimesinin Arapça olup, "altınlamak" anlamına geldiğini söyledi. Levha ve evrakların manevi değerlerini ifade etmek amacıyla gelişmiş bir sanat dalı olduğunu belirten Bora, tezhip sanatının en çok Osmanlı döneminde yapıldığını dile getirdi. Kuralları olan, sabra dayanan bir sanat olduğunu da aktaran Bora, bu sanatı icra eden kadınlara "müzehhibe" erkeklere "müzehhip" denildiğini ifade etti. "Bu güzel ve anlamlı sanatımıza sahip çıkmak, yorumlamak, çok emek vererek sizlere sunmak beni çok mutlu ediyor" diyen Bora, atalarına böyle bir sanat dalını miras bıraktıkları için dua ettiğini kaydetti. Eserlerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin doğallığına dikkat çeken Bora, "Zamkı bile o kadar doğal ki. Bildiğimiz nişasta, yemekte kullanılan toz jelatin ve su. Bunları belirli oranlarda karıştırıp kaynattığınızda harika bir altın suyu ve yapıştırma suyu elde ediyorsunuz. Eskiden çerçeveler camlanmazmış, böcekler yemesin diye de bu karışımın içine şap koyarlarmış. Günümüzde biz şap kullanmıyoruz" dedi.

Eserlerini büyük bir titizlikle hazırladığına da değinen Bora, iki yılda bir sergi açtığını söyledi. İçine sinmeyen hiçbir eserle sergi açmadığını vurgulayan Bora, tezhibe başlama hikayesini de anlattı. Tezhibe boyanın dışında renk vermek için 22 ayar ezilmiş altın kullandıklarını da belirten Bora, altının ezilmesi için 1 buçuk saat emek verdiklerini söyledi. Bu süre zarfında bir an olsun işlemin başından kalkamadıklarını ifade eden Bora, ezilme işleminin yarıda bırakılması halinde kimyasının bozulduğunu kaydetti. Tezhip sanatını yaparken altının ayrı bir değerini keşfettiğini dile getiren Bora, "Yani, altını ortaya koyduğunuz zaman değil, emek verdiğiniz zaman parlıyor. Bu emek insanoğlunda da çok önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. 17 Ocak'a kadar açık kalacak sergi, hafta içi 08.30-18.00, hafta sonu ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA