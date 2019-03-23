Sevgi Seli Engelliler Derneği'nden festival

İSTANBUL (AA) - Sevgi Seli Engelliler Derneği tarafından, engelliler yararına hediyelik eşya ve yöresel ürünler festivali düzenlendi.

Tarihi Sirkeci Tren Gar'ında düzenlenen etkinlikte, hediyelik eşya ve yöresel yemeklerin yanı sıra antika ürünler ile kitaplar da sergileniyor.

Sevgi Seli Engelliler Derneği Genel Başkanı Fahri Kol, yaptığı açıklamada, bu yıl 5. kez düzenledikleri festivale olan ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Festivalin tüm gelirinin engelli bireylerin ihtiyaçları için kullanılacağını aktaran Kol, "Derneğimiz 2002 yılında kurulmuş olup şu an 4 bin 800 üyemizle Türkiye genelinde faaliyet gösteriyoruz. Dernek olarak engelli bireylerimiz için 7 farklı branşta akademik ve mesleki eğitimler verip onları desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Festival, 31 Mart'a kadar 09.00 - 23.00'te İstanbulluların ziyaretine açık olacak.





Kaynak: AA