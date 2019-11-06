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  3. Sevgili Geçmiş 3. Bölüm fragmanı yayınlandı

Sevgili Geçmiş 3. Bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Sevgili Geçmiş dizisinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında İpek, Deren ve Azra'nın duygusal sahneleri dikkat çekiyor.

STAR'ın sevilen dizisi Sevgili Geçmiş'in herkes tarafından merakla beklenen 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Tekin'in peşine düşen Sinan, İpek'e hesap sorar. Ya bir yere gitti ya da öldü diyerek olanları öğrenmeye çalışırken İpek, her şeyi anlatacağını söyler. Deren ile Kenan ise artık kör kütük aşık olmuşlardır. Tüm olanlardan sonra Azra ile Çilem ilk kez karşı karşıya gelir. Çilem, bir zamanlar en yakın dostu olan Azra'yı, Burak'ı suçlamaması için uyarır. Her biri başka bir yerde olan 3 kızın annesi Cahide, Cemal'den beklemediği bir evlilik teklifi alır. Hayata tutunmaya çalışan kızların verdikleri sınava aşkta dahil olur…

06 Kasım 2019 Çarşamba 11:41

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