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  3. Sevgili Geçmiş 4. bölüm fragmanı | ön izleme yayınlandı

Sevgili Geçmiş 4. bölüm fragmanı | ön izleme yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Sevgili Geçmiş dizisinin 4. bölüm fragmanı | ön izleme yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm ön izlemesinde Tekin'in telefonunun ortadan kaybolması, 3 kardeşi endişelendiriyor.

STAR'ın sevilen dizisi Sevgili Geçmiş'in herkes tarafından merakla beklenen 4. yeni bölüm fragmanı | ön izleme yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Polislerin Sinan’ı göz altına almasının ardından İpek ve kardeşlerinin üzerindeki şüphe biraz olsun dağılır ama İpek'in vicdanı Sinan'ın masum olduğu halde suçlanmasına razı olmaz.

 

09 Kasım 2019 Cumartesi 10:01

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