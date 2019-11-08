Sevgili Geçmiş 4.bölüm fragmanı | Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı

İlk bölümü ile oldukça sevilen Sevgili Geçmiş dizisi izleyici tarafından takdir edildi. Diziseverler 4.bölüm fragmanını şimdiden araştırmaya başladı. Peki Sevgili Geçmiş dizisinin 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölüm bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemizde olacaktır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 4. BÖLÜM ÖN İZLEME

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Üç kız kardeş ve sakladıkları büyük sır!

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

“Sevgili Geçmiş” in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.,

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk yer alıyor.