"Sevgililer Günü için bu hataya düşmeyin"

CİNSEL açıdan yüksek beklenti içine girilmesi çiftlerde performans kaygısı yaratabiliyor. Üro-androloji uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat son yıllarda bu kaygı ile birlikte denetimsiz ve zararları bulunabilen sözde "cinsel performans arttırıcı" bitkisel ürünler ile takviyelere karşı da uyardı. Prof. Dr. Hattat, Sevgililer Günü nedeniyle romantik bir gece geçirmeyi planlayan çiftlerin bu tür ürünlere başvurmaması gerektiğini söyledi.

Hattat Klinik Üro-Androloji uzmanı Prof. Dr. Hattat cinsel isteksizliğin genç erkeklerde artış gösterdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "25-40 yaş arasındaki bu gençler cinsel isteksizlikten, sertleşme sorunundan, erken boşalmadan yakınıyor. Bitkisel takviyeleri, besin desteklerini avuç avuç yutuyor. Birçoğu da sertleşme ilaçlarına bağımlı halde."

"BİRİNCİ SUÇLU MODERN YAŞAM"

Modern yaşam içinde pek çok genç erkeğin ayakları üzerinde durmaya, aile geçindirmeye hem de kariyer hedeflerini gerçekleştirmeye uğraştığını belirten Prof. Dr. Hattat şunları söyledi: "İş ve aile yaşamındaki sorumluluklar, ekonomik sıkıntılar, rekabet derken gençlerde stres seviyeleri yükseliyor. Depresif bir ruh hali, endişe hastalıkları hatta panik atak görülebiliyor. Bu koşuşturmaca içinde ilişkiye, duygusal paylaşımlara, cinselliğe ayrılan vakit azalıyor. Pek çok erkek hayat streslerini yatak odasının kapısında bırakamıyor. Cinsellikte konsantrasyon düşüyor. Bu durum cinsel isteği de sertleşmeyi de bozuyor. Hatta yorgunluktan ve ertesi günün işlerine stres olmaktan erken boşalma alışkanlık haline gelebiliyor. Stres hormonlarının vücutta cinsel isteği ve uyarılmayı yöneten testosteronu düşürücü etkisi bulunuyor. Bunun yanında kötü beslenme, aşırı kilo, hareketsizlik, ofiste uzun süre oturularak geçirilen zaman, sigara içmek, akşamları yoğun tüketilen alkol de seks hormonlarını altüst ediyor. Penis damarları, sinirleri yaşlanmaya başlıyor. Bazen 30 yaşındaki bir erkeğin vücudunda 80 yaşındaki bir erkeğin hormon seviyesine rastlanıyor. Bu kadar stres ve hayat tarzı yanlışlarının üzerine bir de pek çok genç hızlı bir seks hayatını benimsiyor. En hızlı şekilde en yüksek kalitede sertleşmeye ulaşmak, ön sevişme yapmadan cinsel birlikteliğe geçmek, boşalıp hemen tekrar sertleşmek genç erkekler için ana cinsel hedefler. Bu şekilde seks yapan genç erkek bir kez cinsel başarısızlık yaşadığında morali ve cinsel özgüveni yerle bir oluyor. Böyle bir mahcubiyet yaşamamak için sertleşme ilaçları, boşalma hapları, bitkisel ürünler oradan buradan bilgilerle alınıyor. Bu ilaçlarla rahat bir cinsel birliktelik yaşandığında genç erkek artık bu ilaçlar olmadan cinsellik yaşayamaz hale geliyor."

"İLAÇLARA BAĞIMLI OLMAYIN, BUNLARI YAPIN"

Daha iyi bir cinsel hayat için tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Hattat şunları söyledi:

1. Cinsel isteği yöneten hormonları kontrol ettirin. Erkeklerde testosteron yerine koyma tedavileri istek ve sertleşme kalitesi için çok başarılı sonuçlar yaratıyor.

2. Cinsel bölgedeki kan akışını takip edin. Erkeklerde doppler uygulamaları ile penis kan akışı izlenebiliyor. Sertleşme kalitesini yükseltmek için kan akışını arttıran ilaçlar ve enjeksiyonlar kullanılabiliyor.

3. Boşalma süresini kontrole alın. Organınızın kaslarını çalıştıran biofeedback sistemleri, cinsel terapi ödevleri ile erken veya geç boşalma sorunlarını giderebilirsiniz.

4. Organınızın dokusunda ele gelen lezyon, eğrilik, ağrı şikayetlerinde hemen bir hekime başvurun. Sorun Peyronie hastalığı olabilir.

5. Vücut sağlığınıza dikkat edin. Sağlık sorunları ve ilaçlarınızın hangi cinsel sorunlara yol açacağını ve bu yan etkileri nasıl hafifleteceğinizi danışın.

6. Eşinize destek olun. Eşinizde cinsel istek, uyarılma ve orgazm sürecinde meydana gelen değişimleri takip edin ve tedavisinde yanında olun.

7. Rutini değiştirin. Sizi ve eşinizi memnun edecek bir rutin yakalayın. Bunun için eşinizle konuşun, onun ihtiyaçlarını öğrenin. Gerekirse hiç denemediğiniz yeni cinsel davranışları cinsel rutininize katın.

8. İlişkinizi taze tutun. Beklenmeyen sürprizler, sohbetler, romantik bir gece ilişkinize oksijen maskesi etkisi yapacaktır.

9. Şehir efsanelerine kulak tıkayın. Cinsellikte bazı değişimler olsa da gereken tedavilerle erkek ve kadınlar mutlu bir cinsel yaşama sahip olabilirler. Gerektiğinde tıbbi yardım almaktan çekinmeyin"

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Kaynak: DHA