Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla internette eşler, sevgililer tarafından hediye önerileri araştırılmaya başlandı. Peki Sevgililer Günü hediyeleri, hediye fikirleri 2020 nelerdir? 14 Şubat'ta erkek için, bayan için, kocaya, sevgiliye, ucuz ve güzel hediye önerileri neler? Tüm merak edilenler haberimizde...

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ 2020

Erkekler için hediye önerileri: Gömlek, ayakkabı, saat, kol düğmeleri, bilgisayar, oyun konsolu, içki, parfüm, konser bileti, kitap

Kadınlar için hediye önerileri: Bir demet gül, parfüm, sevimli peluş oyuncak, romantik bir aşk defteri, makyaj malzemeleri, çanta, ayakkabı..

İsminizin baş harflerinden oluşan kol düğmeleri de romantik hediyelere örnektir.

Eşinize şık tasarımlı bir kolye hediye edebilirsiniz.

Bir takım elbise şahane bir hediye. Sürekli giyebileceği bir hediye olmaz ancak gardrobunda kalıcı bir hediye olacağı kesin.

Eşiniz kitap okumayı seviyorsa, en güncel ve en çok sevdiği yazarın bir kaç kitabını ona hediye edebilirsiniz.

Üst düzey işler dışında kullanılmayan kravat aslında şık bir hediyedir.

Eşinize, şık ve sade aksesurlar hediye edebilirsiniz.

Kazak

Sade ve şık hediyelerden biri olan lavanta Sevgililer Günü için iyi bir tercih olabilir.

Fotoğraf albümü

Eşinizi mutlu etmek için onlarca gülden oluşan bir buket hediye edebilirsiniz.

Kazak

Fotoğraf albümÜ

Kravat, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Sevgililer Günü sembol bir gün sevdiğiniz kişiye sadece bir gün değil her gün sevginizi ifade edin.

Bakımlı erkeklerin belki de en vazgeçilmezi parfüm. Eğer sevgilinizin ağır ve kötü kokan parfümünden şikayetçiyseniz bir parfüm olmanın tam zamanı.

Güzel bir notla sevdiklerinizin yüzünü güldürebilirsiniz.

Maç Bileti hayatınızdaki insanın spor müsabakalarına olan ilgisi doğrultusunda bir maç bileti hediye olabilir.

Kemer bazıları için bir takıntı bile olabiliyor. Şık, hem günlük hem özel bir yerde takılabilecek bir kemer oldukça doğru bir tercih olabilir.

Romantik bir akşam yemeği

Aşkınızı sadece para ile ifade etmeniz gerekmiyor. Sevgilinize duygularınızı dile getirdiğiniz romantik bir mektup da yazabilirsiniz.

Kol saati

Ayakkabı

Çanta

Her şeyi son ana bırakan biriyseniz sevgilinizin ihtiyacı olan küçük bir şey alabilirsiniz. Örneğin; gömlek, ayakkabı, eldiven, bilgisayar, telefon…

Puzzle hediye edin

Kış aylarında hem trend olan hemde sıcak tutan paltoları tercih edebilir, rengi ile uyumlu kazak ve karali pantolonla kombin yapabilir, eşinizi mutlu eebilirsiniz.

Eğer romantik biriyseniz dünyanın en romantik şehirlerinde mum ışığı eşliğinde bu özel günü kutlayabilirsiniz. Örneğin; Roma, Paris, Venedik, Prag…

Kol düğmeleri

Yılın en çok tercih edilenleri arasında bez çantalar yer alıyor. Telefonunu ve cüzdanını koyabilmesi için güzel ve anlamlı bir hediye olacaktır.

Gömlek; Tabi sadece gömlek değil. En kolay yoldan gömlek, pantolon, kazak, tişört veya herhangi bir giyim ürünü ideal ve kullanışlı bir ürün olacaktır.

Trendler arasında yer alanlardan biri de retro tarzında ki bileklikler oluyor. Eşinizin kombinini tamamlayacak bu bilekliklerden hediye edebilirsiniz.

Eeğer erkek arkadaşını spor tutukunuysa işi en kolay olanlardan biri siz olabilirsiniz. Çünkü erkek arkadaşınız için en ideal hediye taraftarı olduğu takımın herhangi bir ürünü olabilir. Forma, atkı, sweatshirt, tişört, ayakkabı, çanta... Liste uzar gider. Hadi şimdi siz doğru bu ürünlerin satıldığı bir mağazaya doğru yol alın bizlerde sıradaki hediyeye geçelim.

Son dönemlerde moda olan klasik şapkalardan eşinize hediye edebilirsiniz.

Size biraz tuzluya patlama ihtimali var ama arada böyle şeylere değer. Bir cep telefonu olmadı bir kulaklıktan başlayan geniş skaladan sevgilinize uygun bir hediye seçebilirsiniz.

Belki hediye edebileceğini bir saatle 'Zaman akıyor ama biz hala evlenemedik' mesajını dolaylı yoldan vermiş olursunuz.

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın dört yanında çeşitli şekillerde, sürprizlerle kutlanan Sevgililer günü, 14 Şubat günü gerçekleştiriliyor. Bugün çiftler birbirlerine farklı hediyeler alır, şiirler ve mesajlar ile günlerini kutlarlar.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.