Hangi markalarda Sevgililer Gününe özel kampanya var? Sevgililer Günü kampanyaları neler?

Sevgililer Günü Kampanyaları 2019: Sevgililer Gününe Özel Hangi Markalarda Kampanya Var?
Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgililer Günü kampanyaları da 2019 yılında yine harika bir şekilde başladı. Birçok büyük markada ürünler neredeyse Sevgililer Günü Dolayısıyla yarı fiyatına indi. Peki, 2019 indirimli Sevgililer Günü kampanyaları neler? İşte 2019 Sevgililer Günü kampanyaları...
Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgililer Günü kampanyaları önceki yıllarda olduğu gibi 2019'da da harika bir şekilde başladı. Birçok büyük marka ürünler neredeyse Sevgililer Günü Dolayısıyla yarı fiyatına indi. Peki, 2019 indirimli Sevgililer Günü kampanyaları neler? İşte 2019 Sevgililer Günü kampanyaları...
GRATİS SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 2019
Türkiye’de ve dünyada en çok tercih edilen firmalardan biri olan Gratis Sevgililer Günü kampanyası 2019 yılı için belli oldu. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde de bir kampanya yapan ünlü kozmetik firması Sevgililer Günü için %50 indirimli olarak ürünlerini satışa çıkardı bile. Gratis’in Geçtiğimiz günlerde başlayan bu kampanyası 14 Şubat Sevgililer gününe kadar sürecek.
WATSON'S SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 2019
Watsons Sevgililer Günü kampanyası da başladı. Yine Türkiye’nin en çok tercih edilen Kozmetik firmalarından biri olan Watsons da 2019 yılı için çok önemli bir Sevgililer Günü kampanyasına imza atıyor. 14 Şubat gününe kadar bütün Türkiye genelindeki Watsons mağazalarında %50 indirimli ürünler sizleri bekliyor. Üstelik Bu ürünler birçok ünlü firmadan ürünlerinden oluşuyor.
TÜRK HAVA YOLLARI SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 2019
14 Şubat Sevgililer Günü‘ne özel olarak Türk Hava Yolları da indirim kampanyası yayınladı. Türk Hava Yolları’nda 11 – 17 Şubat tarihleri arasında yurtdışına yapacağınız uçuşlarda iki kişilik biletler yüzde 25’e varan indirim oranları ile satışa sunuluyor. Türk Hava Yolları’nın yaptığı bu indirim kalkış ve varış noktaları ekonomik ve business seçeneklerine bağlı olarak değişiyor.
HANGİ MARKALARDA SEVGİLİLER GÜNÜ İNDİRİMİ VAR?
Yukarıda saydığımız indirimleri yanı sıra Sevgililer Günü indirimi daha birçok markada var. Sevgilinize ya da Eşinize bu Sevgililer Günü’nde teknoloji ürünü satın almak istiyorsanız Teknosa sevgililer günü indirimi de size göre. Yine giyim sektöründe birçok marka yüzde 50’ye Varan indirimli fiyatları ile sizlere hizmet veriyor. Ünlü cep telefonu markaları daha neredeyse yüzde elliye varan indirimler yaparak bu Sevgililer Günü’nde sizlerin hediyelerinizi en uygun fiyata almamıza imkan sağlıyor.
Tabii ki Sevgililer Günü’nün En vazgeçilmez hediye seçeneklerinden olan altın ve Pırlantada da bu yıl muhteşem indirimler var. Ünlü altın firmaları çok önemli indirimler ve Sevgililer Günü’ne özel ürünlerle bu yıl da sizlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevgililer günü hediyesini biraz pahalı tercih etmek isteyenler bu seçeneklere de göz atabilirler.
GARANTİ BANKASI SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 2019
TEKNOSA SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 2019
Teknosa'dan Galaxy A8 ve A9 alana taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kazanma fırsatı bulunuyor. Kampanya 01.02.2019-15.02.2019 tarihleri arasında geçerli.
A101'DE SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL İNDİRİM
A101'de Honor 9 Lite akıllı cep telefonu indirimi sevgililer gününe özel olarak yapıldı. Honor 9 Lite akıllı cep telefonu 1.299 TL'ye alıcılarını bekliyor.
CARREFOURSA'DAN SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL İNDİRİM
- El, Yüz ve Vücut Bakım Ürünlerinde %50 İndirim
- EDT ve Seçili Deodorantlar, Roll-On, Stick Çeşitlerinde %50 İndirim
- Küçük Ev Aletlerinde ve Kişisel Bakım Ürünlerinde %25 İndirim
- Orkide Tek Dal 70 cm 29,99 TL
- Gillette Ürünlerinde %40 İndirim
- Peluş Oyuncaklarda %25 İndirim
- Küçük Ev Aletlerinde ve Kişisel Bakım Ürünlerinde %25 İndirim
- iPhone 7 32 GB Akıllı Telefon 3299 TL
- Huawei Mate 20 Lite 64 GB Akıllı Telefon 2299 TL ve 50 TL Puan Hediye
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