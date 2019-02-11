Hangi markalarda Sevgililer Gününe özel kampanya var? Sevgililer Günü kampanyaları neler?

Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgililer Günü kampanyaları önceki yıllarda olduğu gibi 2019'da da harika bir şekilde başladı. Birçok büyük marka ürünler neredeyse Sevgililer Günü Dolayısıyla yarı fiyatına indi. Peki, 2019 indirimli Sevgililer Günü kampanyaları neler? İşte 2019 Sevgililer Günü kampanyaları...

GRATİS SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 2019

Türkiye’de ve dünyada en çok tercih edilen firmalardan biri olan Gratis Sevgililer Günü kampanyası 2019 yılı için belli oldu. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde de bir kampanya yapan ünlü kozmetik firması Sevgililer Günü için %50 indirimli olarak ürünlerini satışa çıkardı bile. Gratis’in Geçtiğimiz günlerde başlayan bu kampanyası 14 Şubat Sevgililer gününe kadar sürecek.

WATSON'S SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 2019

Watsons Sevgililer Günü kampanyası da başladı. Yine Türkiye’nin en çok tercih edilen Kozmetik firmalarından biri olan Watsons da 2019 yılı için çok önemli bir Sevgililer Günü kampanyasına imza atıyor. 14 Şubat gününe kadar bütün Türkiye genelindeki Watsons mağazalarında %50 indirimli ürünler sizleri bekliyor. Üstelik Bu ürünler birçok ünlü firmadan ürünlerinden oluşuyor.

TÜRK HAVA YOLLARI SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 2019

14 Şubat Sevgililer Günü‘ne özel olarak Türk Hava Yolları da indirim kampanyası yayınladı. Türk Hava Yolları’nda 11 – 17 Şubat tarihleri arasında yurtdışına yapacağınız uçuşlarda iki kişilik biletler yüzde 25’e varan indirim oranları ile satışa sunuluyor. Türk Hava Yolları’nın yaptığı bu indirim kalkış ve varış noktaları ekonomik ve business seçeneklerine bağlı olarak değişiyor.

HANGİ MARKALARDA SEVGİLİLER GÜNÜ İNDİRİMİ VAR?

Yukarıda saydığımız indirimleri yanı sıra Sevgililer Günü indirimi daha birçok markada var. Sevgilinize ya da Eşinize bu Sevgililer Günü’nde teknoloji ürünü satın almak istiyorsanız Teknosa sevgililer günü indirimi de size göre. Yine giyim sektöründe birçok marka yüzde 50’ye Varan indirimli fiyatları ile sizlere hizmet veriyor. Ünlü cep telefonu markaları daha neredeyse yüzde elliye varan indirimler yaparak bu Sevgililer Günü’nde sizlerin hediyelerinizi en uygun fiyata almamıza imkan sağlıyor.

Tabii ki Sevgililer Günü’nün En vazgeçilmez hediye seçeneklerinden olan altın ve Pırlantada da bu yıl muhteşem indirimler var. Ünlü altın firmaları çok önemli indirimler ve Sevgililer Günü’ne özel ürünlerle bu yıl da sizlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevgililer günü hediyesini biraz pahalı tercih etmek isteyenler bu seçeneklere de göz atabilirler.

GARANTİ BANKASI SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 2019

Garanti Bankası'ndan sevgililer gününe özel indirim kampanyası. Garanti Bankası sevgililer günü kampanyası ile Cicekmarket ve Godiva.com.tr'den yapılan alışverişlerde müşterilere yüzde 25 indirim fırsatı sağlanacak.

