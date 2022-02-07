Sevgililer Günü kampanyaları 2022 | Trendyol, Çiçek Sepeti, Hepsiburada, MediaMarkt, Teknosa 14 şubat kampanyaları

Sevgililer Günü kampanyaları 2022 Şubat ayında sevgililer birbirleri için hediye arayışına girdi. Öte yandan sevgilisi olmayan kişilerde bu özel günün kampanyalarından yararlanmak ve kendilerine bir şeyler almak istiyor. Peki en iyi kampanyaları hangi markalar yapıyor? İşte, markaların 14 Şubat kampanyaları...

SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYALARI 2022

14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Her yaşa her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesiyle Trendyol, Çiçek Sepeti, Hepsiburada, MediaMarkt, Teknosa markalarının indirim fırsatları başladı.

MEDİAMARKT 14 ŞUBAT KAMPANYALARI

MediaMarkt sevgililer günü indirimleri için internetten sitesinden indirim yapılacağına dair açıklamayı şu şekilde duyurdu;

"Sevgililer günü hediyesi olarak akıllara ilk olarak her ne kadar yüzük, kolye, parfüm, tekstil ve benzeri ürünler gelse bile teknoloji çağının büyümesi ile birlikte teknolojik hediyeler de birçok kişi için cazip bir fikir olarak akıllarda yer alıyor. MediaMarkt ise sizler için kararsızlığınıza son veriyor ve sevgilinize alabileceğiniz onlarca çeşidi önünüze seriyor. Üstelik MediaMarkt'tan yapabileceğiniz alışverişlere kişisellik katarak sevgiliniz için daha cazip ve özel bir hale de getirmenize imkân tanıyor."

MediaMarkt indirimine buradan ulaşabilirsiniz.

TEKNOSA 14 ŞUBAT KAMPANYALARI

Teknosa sevgililer günü indirimleri için internetten sitesinden indirim yapılacağına dair açıklamayı şu şekilde duyurdu;

"Sevgiliniz için aradığınız en güzel ve en özel hediyeler Teknosa ayrıcalığıyla sizleri bekliyor. Yeni bir cep telefonuna ihtiyaç duyan sevgilinizi mutlu etmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel cep telefonu indirimlerini mutlaka inceleyin. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, Tecno, Oppo markaları tarafından piyasaya sunulan en yeni cep telefonu modelleri özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Sevgilinizin bir iş bilgisayarına ya da oyun performansını arttıracak yeni bir oyun performansına ihtiyacı varsa Notebook kategorimizde yer alan en iyi dizüstü bilgisayar modellerini inceleyebilirsiniz."

MediaMarkt indirimine buradan ulaşabilirsiniz.

TRENDYOL 14 ŞUBAT KAMPANYALARI

Trendyol indirimine buradan ulaşabilirsiniz.

Çiçek Sepeti indirimine buradan ulaşabilirsiniz.

HEPSİ BURADA 14 ŞUBAT KAMPANYALARI

Bu sene Hepsi burada henüz bir kampanya açıklamasında bulunmadı. Konuyla alakalı gelişmeler bekleniyor.

Hepsi burada indirimine buradan ulaşabilirsiniz