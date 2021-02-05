Sevgililer Günü şarkıları 2021 başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Bizde Sevgililer Günü ile ilgili güzel, anlamlı şarkılara haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

2021 SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

14 Şubat 2021 Sevgililer Günü Pazar günü kutlanacak.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NE YAPILIR?

SEVGİLİLER GÜNÜNDE DIŞARIDA YAPILABİLECEKLER

Sevgililer Günü, özel bir gün olduğu için her şeyiyle önceden planlanmış ve diğer günlerden farklı bir gün olmalıdır. Eğer sevgiliniz ve siz planlı şeyler yapmayı sevmiyorsanız durum değişir. Bunu daha önceden konuşmuş ve buna göre bir ilişki sürdürmüşseniz o zaman yine buna göre bir sürpriz hazırlamanız gerekecektir.

1. ONU ŞIMARTIN

Eğer kadınsanız, sevgilinizin çok sevdiği şeyler yapabilirsiniz; bowling, bilardo veya langırt oynamak. Erkekseniz, sevgilinize bir spa ve masaj sürprizi yapabilirsiniz. Son derece centilmence olan bu hareketlerle birbirinizi şımartıp, sevdiğinizin gönlünü bir kez daha kazanmış olursunuz üstelik.

2. MEVSİMLER HEVESİNİZİ KAÇIRMASIN

Kış pikniğine gidip hem çılgın bir gün geçirip hem de unutulmaz bir hatıra yaşayabilirsiniz. Karda kışta, inlerin cinlerin top oynadığı yerlerde baş başa yaptığınız bu pikniğin tadı damağınızda kalacaktır. Beki biraz üşüyeceksiniz ama inanın buna değer. Piknik çantanızı hazırlarken termosunuza çay almayı ihmal etmeyin.

3. YENİ MACERALARA YELKEN AÇIN

Maceracı bir çiftseniz yamaç paraşütü, atv, go kart gibi açık alan aktiviteleri deneyebilirsiniz. Buz pateni yapabilirsiniz. Hele ki bu ikinizin de ilk paten deneyimi ise tadından yenmez bir gün olacağına kesin gözüyle bakın.

4. EL ELE YÜRÜYÜŞÜ UZATIN

14 Şubat günü sokaklarda, el ele ayaklarınıza kara sular inene kadar dolaşabilirsiniz. Bu uzun yürüyüşte birlikteliğinizi, ilk günden bu güne kadar yaşadıklarınızı birbirinize hatırlatıp, sevginiz hakkında sohbet edebilirsiniz.

5. KLASİK AMA ETKİLİ

Bulunduğunuz şehrin en güzel manzarasını izleyebileceğiniz bir yerde romantik bir akşam yemeği organize edebilirsiniz. En sevdiği çiçekler, en sevdiği yemekler eşliğinde en sevdiği içecek. Beraberinde iltifatları, güzel sözleri ve güler yüzü de unutmayın.

6. HOBİ ATÖLYELERİNE GİDİN

İnternetten yapacağınız minik bir araştırmayla günlük hobi atölyeleri bulabilirsiniz; yemek, pasta, çikolata, reçel, kurabiye yapımı vs. gibi. İkinizin de hoşuna gidecek bir tanesini seçip farklı bir gün ile beraber yeni bir şey de öğrenmiş olursunuz.

7. MEDYUMCULUK OYNAYIN

İster evde ister dışarıda olun karşılıklı Türk Kahvesi içip birbirinize fal bakabilirsiniz. Sevgilinizin fincanını yorumlarken sık sık gözlerinin içine tatlı tatlı gülümseyerek bakın. Tabi ki bu fal falcının baktığına benzemesin, siz kendi duygularınızı ifade eden yorumlamalar yapın.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE EVDE YAPILABİLECEKLER

Yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde, bu özel günü evde romantik bir şekilde geçirmek isteyen çiftlerimiz için, sevgiliyle evde yapılabilecek aktiviteleri ve küçük sürprizleri sizin için derledik.

1. ROMANTİK BİR KAHVALTI

Günün en önemli öğününü, hayatınızın en önemli kişisiyle, özel bir günde paylaşmak. Kulağa oldukça keyifli geliyor. Sevgilinize romantik bir kahvaltı hazırlayabilir, kahvaltı masasının üstünü güllerle ve dilediğiniz aksesuarlarla süsleyebilirsiniz.

2. KÜÇÜK NOTLAR E HEDİYELERLE ROMANTİK BİR OYUN

Evin bazı yerlerine hediye saklayarak küçük notlarla sevgilinizin onu bulmasını isteyebilirsiniz. İlk önce hediyeye ve yerine karar vermeniz gerekecek. Hediyeyi koyduğunuz yere göre, küçük kalpli veya renkli notlarla ipuçları verin. Sonra sevgilinin bu notları takip etmesini bir tebessüm içinde izleyebilirsiniz.

3. BERABER ÖZEL KOKTEYLLER YAPIN

Evde sevgilinizle beraber, dilediğiniz kokteyli içerisine sevginizi de koyarak yapabilirsiniz. Kokteyl tarifleri de internette mevcut. Kokteyl yapmamız için illa ki pahalı ekipmanlara ihtiyaç yok, evdeki malzemelerle de kokteyl yapabilirsiniz.

4. SEVGİLİNİN SEVDİĞİ ŞARKILARDAN FELEKTEN BİR GECE

Romantik bir Sevgililer Günü istiyorsanız eğer, bu plan hem uygulanması çok kolay hem de çok keyifli olabilir. Sevgilinizin sevdiği şarkıları, şarkıcıları biliyor olmalısınız. Bu şarkıları bir liste haline getirdikten sonra çıkıp bir şişe kırmızı şarap alın. Güller ve fotoğraflar ile bu ortamı süsleyebilirsiniz. Sonra sevgilinizle şarap eşliğinde, akşama kadar bu şarkıları dinleyip dans edin.

5. PUZZLE YAPIN

Bu önerimiz biraz olsun farklılıkların dışına çıkmak için geliyor. Eğer çabuk sinirlenen, sabırsız bir insan değilseniz, sevgilinizle puzzle yapabilirsiniz. Hatta illa ki işin içine biraz olsun romantizm katacağım derseniz, ikinizin fotoğrafını puzzle yaptırın. Her bulduğunuz parça da birbirinizi öperek kutlayabilirsiniz.

6. FİLM İZLEYİN

14 Şubat’ta sevgilinizle evde romantik bir film izleyebilirsiniz. Son günlerin en ünlü filmi Altın Küre’de aldığı ödüller ve Oscar adaylıklarıyla ve tabii ki oyuncularıyla dikkat çeken Ryan Gosling ve Emma Stone’ın başrollerini paylaştığı La La Land harika bir fikir olabilir.

7. BERABER AKŞAM YEMEĞİ HAZIRLAYIN

14 Şubat’ta sevgilinizle evde güzel bir akşam yemeği hazırlayıp, romantik bir yemek yiyebilirsiniz. Bizim önerimiz aklınıza gelen ilk yemeği yapmayın.

SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKILARI 2021

14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili derlenen şarkılar;

1. Altay - Kalp Gözüm 00:00​

2. Berksan - Aşka 04:08​

3. Ceyhun Çelikten - Hoş Geldin 07:45​

4. Hakan Altun - Hep Var Olacaksın 11:07​

5. Hande Yener - Şükür 15:07​

6. İbrahim Erkal - Ömrüm 18:23​

7. İntizar - İstanbul Sokakları 22:59​

8. Kutsi - Aşkımız Tarih Yazdı 27:52​

9. Levent Yüksel - Bir Kulunu Çok Sevdim 31:10​

10. Murat Dalkılıç - Rivayet 35:21​

11. Nezih Üçler - Lacivert 39:20​

12. Orçun Bora - Gönlümün Feri 43:38​

13. Seksendört - Kendimi Kandıramam 47:36​

14. Serkan Kaya - Kara Gözlüm 51:44​

15. Tan Taşçı - O'na Söyle 56:04​

16. Taner Şafak - Hiç Hatrım Yok Mu ? 1:00:23​

17. Yıldız Tilbe - Yemin mi Ettin ? 1:03:15​

18. Zara - Senin İçin 1:07:07

00:00​ BENDENİZ - O İNSAN

04:46​ BERDAN MARDİNİ - SEN HARİÇ

08:28​ BERKSAN - GELME GELME

12:33​ BERKSAN - DUMAN

17:19​ BÜLENT ORTAÇGİL, ERKAN OĞUR - UNUTAMADIM

22:42​ CANSU FEAT. BERKAY - DELİGÜL

26:37​ CENGİZ KURTOĞLU - SENİNLE AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN

31:01​ ÇAĞLA - SÖYLE ARKADAŞIM

35:11​ EBRU GÜNDEŞ - DİL YARASI

39:06​ ELİF KAYA - BİR BİLEBİLSEN

42:46​ FİKRET DEDEOĞLU - ELVEDA

46:45​ FİKRET DEDEOĞLU - HAKLISIN

50:42​ HAKAN ALTUN - SABAHÇI KAHVESİ

55:46​ HAKAN ALTUN - AŞK LÜTFEN GEL

01:00:09​ HAKAN ALTUN - AŞK BAHÇEMSİN

01:05:15​ HAKAN ALTUN - FAİLİ SEVDAM

01:09:19​ HANDE YENER - KAVUŞABİLİR MİYİZ

01:12:57​ HANDE YENER - DÖN BANA

01:17:21​ HANDE YENER - ÇÖP

01:22:09​ HANDE YENER - KARAR VER

01:26:17​ HANDE YENER - YANMIŞIZ

01:30:46​ İBRAHİM ERKAL - ÖMRÜM

01:35:12​ İNTİZAR - GEÇEN YIL BU ZAMANLAR

01:39:59​ İNTİZAR - İSTANBUL SOKAKLARI

01:44:51​ KUTSİ - AŞK KİTABI

01:48:58​ KUTSİ - KALBİMDEKİ DENİZ

01:54:18​ KUTSİ - SÖZ KONUSU AŞK

01:57:37​ KUTSİ FEAT. ZARA - AŞIKLAR ŞEHRİ

02:01:31​ LİNET - HATIRAM OLSUN

02:07:10​ MİTHAT CAN ÖZER - ATEŞ BÖCEĞİ

02:11:33​ MUSTAFA SANDAL - KURŞUN GEÇİRMEZ

02:16:20​ ORÇUN BORA - SEN VARSIN İYİ Kİ

02:20:00​ ÖZCAN DENİZ - HAYAT ARKADAŞIM

02:24:16​ SERKAN KAYA - GÖNÜL BAHÇEM

02:29:38​ SERKAN KAYA - KALAKALDIM

02:34:35​ SERKAN KAYA - KALBİM SENİN HALA

02:38:56​ SERKAN KAYA - BİR BİLEBİLSEN

02:42:48​ SEZEN AKSU - AKŞAM GÜNEŞİ

02:46:53​ TAN TAŞÇI - DUR

02:50:10​ TAN TAŞÇI - KURŞUNA GEREK YOK

02:53:57​ TAN TAŞÇI - NASIL SEVECEĞİM

02:57:26​ TAN TAŞÇI - ONA SÖYLE

03:01:32​ TİMUÇİN - KADINIM

03:05:59​ TOYGAR IŞIKLI - KAFİYE

03:10:07​ YILDIZ TİLBE - AŞKIMI SAKLA

03:13:48​ ZARA - BENİM HAYATIM

03:17:56​ ZARA - BİR GÜLÜ SEVDİM

03:22:38​ ZARA - MUTLU OL YETER

03:26:20​ ZARA - SENİ YAZDIM KALBİME

03:31:28​ ZARA - YALNIZIM