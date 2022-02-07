Sevgililer günü telefon kampanyaları 2022 | 14 şubat MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada
Sevgililer gününe artık günler kalmışken birbirine aşık çiftler bu özel günde ne hediye alacaklarını araştırıyorlar. Sevdiği kişiye telefon almak isteyenler en cazip kampanyanın nerede olduğunu merak ediyor. İşte Sevgililer günü telefon kampanyaları 2022 |14 şubat MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada ve daha fazlası
Sevgililer Günü'nde sevdiği kişiye cep telefonu almak isteyen kişiler, en hesaplı nereden alınabileceğini, en iyi kampanyayı nasıl yakalayabileceğini araştırıyor. Biz de haberimizde Sevgililer günü telefon kampanyaları 2022,14 şubat MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada başlıklarına yer verdik.
SEVGİLİLER GÜNÜ MEDİAMARKT TELEFON KAMPANYASI 2022
Mediamarkt Sevgililer Günü'ne özel olarak cep telefonlarında bir indirim gerçekleştirmedi. Marka sitede sevgililer gününe ilişkin olarak bir görsel paylaştı. Görselde 'Aşkınıza Hediyeler MediaMarkt'ta' sloganı kullanıldı.
MEDİAMARKT SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ
SEVGİLİLER GÜNÜ VATAN BİLGİSAYAR TELEFON KAMPANYASI 2022
Vatan Bilgisayar Sevgililer Günü'ne özel olarak farklı kategorilerde birçok üründe indirim yaptı. Ne yazık ki bu ürünler arasında telefon yer almıyor.
VATAN BİLGİSAYAR SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ
SEVGİLİLER GÜNÜ HEPSİBURADA TELEFON KAMPANYASI 2022
Hepsiburada Sevgililer Günü'ne özel olarak farklı kategorilerde birçok üründe indirim gerçekleştirdi. Firma ayrıca bugüne özel olarak 'Influencer Seçimleri' özel sayfası oluşturdu.