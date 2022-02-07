Sevgililer Günü'nde sevdiği kişiye cep telefonu almak isteyen kişiler, en hesaplı nereden alınabileceğini, en iyi kampanyayı nasıl yakalayabileceğini araştırıyor. Biz de haberimizde Sevgililer günü telefon kampanyaları 2022,14 şubat MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada başlıklarına yer verdik.

SEVGİLİLER GÜNÜ MEDİAMARKT TELEFON KAMPANYASI 2022

Mediamarkt Sevgililer Günü'ne özel olarak cep telefonlarında bir indirim gerçekleştirmedi. Marka sitede sevgililer gününe ilişkin olarak bir görsel paylaştı. Görselde 'Aşkınıza Hediyeler MediaMarkt'ta' sloganı kullanıldı.

SEVGİLİLER GÜNÜ VATAN BİLGİSAYAR TELEFON KAMPANYASI 2022

Vatan Bilgisayar Sevgililer Günü'ne özel olarak farklı kategorilerde birçok üründe indirim yaptı. Ne yazık ki bu ürünler arasında telefon yer almıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEPSİBURADA TELEFON KAMPANYASI 2022

Hepsiburada Sevgililer Günü'ne özel olarak farklı kategorilerde birçok üründe indirim gerçekleştirdi. Firma ayrıca bugüne özel olarak 'Influencer Seçimleri' özel sayfası oluşturdu.