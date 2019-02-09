Sevgililer rahat ‘Gül’ecek

Sevgiliye hediye edilecek en özel hediyelerden olan gülün fiyatı cep yakmayacak. Dövizdeki yükseliş büyük oranı ithal edilen gülün fiyatına sınırlı bir artış getirdi ancak bu makul seviyede tutuldu. Sevgililer Günü'nde kaliteli tek bir gülün fiyatını 20 TL olacak. Ancak fiyatlar düşük kalitede 10, lüks kalitede de 30 liraya kadar değişebiliyor.

Türkiye'de son günlerde bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışları gündemi meşgul ediyorken, araya bir de 14 Şubat Sevgililer Günü girdi. Her yaştan sevgililer, bu günde birbirlerine küçük hediye ve jestlerle mutlu etmeyi planlarken sevindirici haber Türkiye Çiçekçiler Birliği'nden geldi. Birliğin başkanı İsmail Başaran, dövizde yaşanan artış ve Antalya'da üretim seralarını vuran hortuma rağmen, aşkın sembolü olarak görülen gülün fiyatının makul seviyede tutulduğunu açıkladı.

Tüm Türkiye'deki çiçekçilerin Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladığı aktaran İsmail Başaran vatandaşa "Siparişlerinizi son güne bırakmayın" uyarısında bulundu. Başaran ayrıca çiçek mağazaların yaşatılması açısından da siparişlerin sokak ve cadde üzerindeki noktalardan verilmesi konusunda vatandaşlara seslendi. Başaran, "Çiçekçi mağazalarımız Sevgililer Günü için hazır, ürünler tedarik edildi. Ürün kalitesi kendine göre ayrım gösteriyor. Siparişlerin toplanma dönemleriyle birlikte 14 Şubat itibariyle dağıtım başlayacak" dedi.

Kaliteli gülün perakende satış fiyatı 20 TL

Başaran, Kalitesi ve boyutuna göre fiyatı değişen gül hakkında "Kaliteli bir gülün boyutu ve kafa yapısı büyük olmalı. Uzun boylu olan gül daha pahalı, suya konulduğu zamanda daha uzun süre kalma olasılığı oluyor. Gönderdiğimiz yerde 15 güne kadar dayanma süresi oluşuyor. Bu kaliteli bir gül fiyatı en az 20 TL ama bundan küçüklerde fiyat aşağı doğru iniyor" dedi.

Başaran, perakende hizmet veren bayilerin ürünlerine çok fazla zam yapmadığını söyleyerek. Toptancılarında karlarından feragat ettiğini kaydetti.

Orta kalite gül buketi en az 100 lira

İçerisinde 10 adet orta kalitedeki güllerle oluşturulan bir buketin mağaza fiyatı 100 lira olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatın kaliteye göre 150 lira olacağını ekleyen Başaran, buket yapımında süs için kullanılan bitkilerinde maliyetini fiyata eklemediklerini sadece gül bedelleri üzerinde ücret belirlediklerini aktardı.

Başaran her kesimin çiçeğe ulaşabilmesi açısından fiyatları makul bir seviyede tuttuklarını geçen seneye göre yüzde 20 gibi zam oluştuğunu kaydetti. Başaran perakende mağazalarında bu artışı uygulamadıklarının altını çizdi.

Kaynak: İHA