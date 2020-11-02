Sevgililere ''neden sarılıyorsunuz'' dedi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde metroda birbirlerine sarılan sevgilileri uyaran bir kişinin tartışmayı büyütmesi üzerine sevgilisi olan genç ile uyaran kişi arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklu yaşanan kavgada anı kameralara anbean kaydedilirken olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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02 Kasım 2020 Pazartesi 09:44
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