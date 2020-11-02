  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Sevgililere ''neden sarılıyorsunuz'' dedi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Sevgililere ''neden sarılıyorsunuz'' dedi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde metroda birbirlerine sarılan sevgilileri uyaran bir kişinin tartışmayı büyütmesi üzerine sevgilisi olan genç ile uyaran kişi arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklu yaşanan kavgada anı kameralara anbean kaydedilirken olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Maske cezası almak istemeyen çiften polise yumruklu saldırı!Maske cezası almak istemeyen çiften polise yumruklu saldırı!

14 yaşındaki İdil Şirin enkaz altındayken itfaiye eriyle konuştuğu o anlar!14 yaşındaki İdil Şirin enkaz altındayken itfaiye eriyle konuştuğu o anlar!

2 Kasım hava durumu | Türkiye'nin doğu kesimi yağmura teslim oluyor!2 Kasım hava durumu | Türkiye'nin doğu kesimi yağmura teslim oluyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep Mehdi'den boşanıyor!Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep Mehdi'den boşanıyor!

 

02 Kasım 2020 Pazartesi 09:44
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Elif Perinçek'in kurtarılma anında yaşananları canlı yayında anlattı!
Elif Perinçek'in kurtarılma anında yaşananları canlı yayında anlattı!
Maske cezası almak istemeyen çiften polise yumruklu saldırı!
Maske cezası almak istemeyen çiften polise yumruklu saldırı!
14 yaşındaki İdil Şirin enkaz altındayken itfaiye eriyle konuştuğu o anlar!
14 yaşındaki İdil Şirin enkaz altındayken itfaiye eriyle konuştuğu o anlar!
İdil Şirin'in 58 saat sonra enkazın altından çıkarılma görüntüleri!
İdil Şirin'in 58 saat sonra enkazın altından çıkarılma görüntüleri!
2 Kasım hava durumu | Türkiye'nin doğu kesimi yağmura teslim oluyor!
2 Kasım hava durumu | Türkiye'nin doğu kesimi yağmura teslim oluyor!
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı!
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı!
Seher Perinçek'in ve çocuğunun enkazdan çıkarılma görüntüleri!
Seher Perinçek'in ve çocuğunun enkazdan çıkarılma görüntüleri!
İzmir depreminin ardından "felaketi kendileri istedi" demişti! O kişi gözaltına alındı
İzmir depreminin ardından "felaketi kendileri istedi" demişti! O kişi gözaltına alındı
Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!
Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!
Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından durumu kritik olan illeri duyurdu!
Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından durumu kritik olan illeri duyurdu!