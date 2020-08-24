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  3. Sevgililerin araba hırsızlığı kamerada! Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı

Sevgililerin araba hırsızlığı kamerada! Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı

Bursa'da iki sevgilinin gündüz vakti gerçekleştirdikleri araba çalma anı kameralara anbean kaydedildi. Birini arabayı düz kontak yapıp diğerinin ise arabayı ittiği o görüntülerin ardından polis ekipleri şüphelileri saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa'nın Emek Akpınar Mahallesinde yaşanan olayda 30 yaşındaki Muhammed Y. ve sevgilisi 27 yaşındaki H.K, güpegündüz yaptıkları hırsızlık anları kameralara yansıdı. Çiftten H.K. itmeye başlarken, direksiyondaki Muhammed Y. ise düz kontak yapmaya devam edip arabayı çalıştırdıktan sonra ikisi birlikte gözden kayboldu. Olayın ardından araştırmalarını sürdüren polis ekipleri ise bir süre sonra saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına alıp adliyeye sevk etti.

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:18
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