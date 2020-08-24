Sevgililerin araba hırsızlığı kamerada! Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı

Bursa'da iki sevgilinin gündüz vakti gerçekleştirdikleri araba çalma anı kameralara anbean kaydedildi. Birini arabayı düz kontak yapıp diğerinin ise arabayı ittiği o görüntülerin ardından polis ekipleri şüphelileri saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.