"Sevgilim cinsellikte kölem olmak istiyor..." Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar "İllallah" ettirdi! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf illallah ettirdi. Ezmeci'ye bir takipçisi, "Sevgilim cinsellikte kölem olmak istiyor..." itirafında bulundu.

1 7 Ünlü psikolog Esra Ezmeci, adından söz ettirmeye devam ediyor.