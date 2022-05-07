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  3. "Sevgilim cinsellikte kölem olmak istiyor..." Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar "İllallah" ettirdi!

"Sevgilim cinsellikte kölem olmak istiyor..." Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar "İllallah" ettirdi!

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf illallah ettirdi. Ezmeci'ye bir takipçisi, "Sevgilim cinsellikte kölem olmak istiyor..." itirafında bulundu.

"Sevgilim cinsellikte kölem olmak istiyor..." Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar "İllallah" ettirdi! 117

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, adından söz ettirmeye devam ediyor.