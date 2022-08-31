Sevgiliniz bu burçtansa hemen gidip nikah tarihi alın! İşte birbiriyle mükemmel uyum yakalayan o burçlar...

Astroloji binlerce yıl önceden beri hayatımıza dahil olan ve bizi pek çok anlamda yönlendiren bilim dallarından biri olmuştur. Bilim insanları, gökyüzünün hareketlerine bakarak çıkarımlar yapmış, burçları ve daha pek çok şeyi ortaya çıkarmıştır. Çoğu insan da, burçlar üzerinden karakter analizi yapmaktadır. Bu işle profesyonel bir şekilde ilgilenen insanlar, birbirleriyle uyum sağlayabilecek burçları da paylaşmıştır. İşte 3 burç ve uyum sağlayıp güzel bir ilişki yaşayabileceği o burçlar...

BAŞAKLAR...

Başak burçları kuralcılıkları ve mükemelliyetçilikleriyle bilinirler. Bu nedenle onlarla muhteşem bir uyum yakalayacak olan burçlar, oğlak, boğa ya da burçdaşları başaklar olacaktır. Ortak yönleri ve ilgi alanlarıyla daima dinamik bir ilişkiye sahip olacak olan bu burçlar, harika bir uyum yakalayarak uzun süren bir mutluluk yaşayabilir, çevrelerindeki insanlara örnek bir çift olabilirler.

AKREPLER...

Akrep burcu olan kimseler, aşk ve tutku deyince akla gelen ilk kişilerdir. Herkesin çevresinde romantik ilişkilerin insanı akrep burçları vardır. Akıl danışmak için harika bir seçenektir bu burçtan olan kimseler. İşte bu nedenle romantik, zeki ve candan olan akrep burçlarının en iyi anlaşabileceği burçlar da tıpkı kendileri gibi özellikler taşıyan balık, yengeç ve burçdaşları akreplerdir. Bu burçlar, romantizmi iliklerine kadar hissedecekleri harika bir ilişki yaşayabilir, sonsuza dek birlikte mutlu olabilirler.

KOÇLAR...

Koç burçlar, egoları, inatçılıkları ve idealistlikleriyle bilinirler. Onlar için kariyer, başarı ve insanlar tarafından takdir edilen biri olmak en öncelikli şeylerdir. Ayrıca özgürlüklerine çok fazla düşkündürler. Kişisel alanlarına müdahale edilmesinden hiç hoşlanmazlar. Bu nedenle koç erkeği de kadını da, tıpı kendisi gibi özgür ruhlu, idealist ve başarılı olan, ikizler, balık, boğa ve kova burçlarıyla çok iyi anlaşırlar. Harika birer hayat arkadaşı ve sorunsuz bir ilişkileri olur. Bu nedenle sevgiliniz ya da hayatınıza alacağınız kişiler bu burçlara sahipse, onlarla güzel bir gelecek kurabileceğinizi düşünebilirsiniz.