Sevgilisi Deniz Özarslan ayağı kaydı demişti: Derya Kılıç terastan atıldı mı? Görgü tanığı ifadeleri ortaya çıktı!

İzmir'in Konak ilçesinde, Deniz Özarslan ile Derya Kılıç çifti arasında çıkan tartışma sonucu terasa çıkan Kılıç, bulunduğu yerden aşağı düştü. Olay yerine çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerine ulaşan İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sevgilisi Özarslan gözaltına alındı.

"AYAĞI KAYIP DÜŞTÜ, BEN İTMEDİM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Özarslan'ın ifadesinde, Kılıç'ı yaklaşık bir aydır tanıdığını ve ilişkilerinin olduğunu, olayın yaşandığı gün Kılıç'ın akşam saatlerinde bir kız arkadaşıyla birlikte kendisine geldiğini, kendi yanında da başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve alkol aldıklarını ifade etti.

Ardından arkadaşlarının birlikte evden ayrıldıklarını söyleyen Özarslan, bir süre sonra kendisini yakın bir kız arkadaşının telefonla aradığını, Derya'nın ise bu durumu kıskandığını ve aralarında tartışma çıktığını söyleyerek "Benimle tartışmaya başladı. Teras katında bulunan parmaklıkların arkasına geçtiği sırada ayağı kaydı ve düştü. Ben itmedim" dediği belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özarslan'la aynı binada oturan komşu ise polise verdiği ifadede Kılıç'ın terastan sarktığını gördüğünü, genç kadına müdahale etmek için yanına koştuğunu ancak yetişemediğini, bunun öncesinde ise herhangi bir bağrışma veya tartışma sesine tanık olmadığını ifade etti.

TABANCALI TEHDİT

Kayıtlardan ortaya çıkan bilgiye göre, Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın daha önce davalık oldukları belirlendi. Karataş ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi'nde 12 Nisan günü Deniz Özarslan'ın, o dönem aynı binada komşu olduğu Derya Kılıç ile ev arkadaşı Berna Güntekin’i tehdit ettiği belirtildi.

"MERMİ DOLDURUP ÜZERİNİZE BOŞALTACAĞIM"

Deniz Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırıp, küfür ve hakaretlerde bulunduğu bildirildi. Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, yargılama sürerken Derya Kılıç ile Deniz Özarslan’ın barışıp, ilerleyen dönemde ilişki yaşamaya başladıkları öne sürüldü.

PARMAKLARINI OYNATTI

Bel, kalça, kaburga, omuz, kol ve bacaklarında kırıklar bulunan ve iç kanamasının olduğu belirlenen Kılıç’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Derya Kılıç’ın parmaklarını oynatmaya başladığı belirtildi.