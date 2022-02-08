Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını taşıyan Gülçin Ergül sessizliğini ödül töreninde bozdu! Sesi titreyerek açıkladı... Bu akşam gerçekleştirilen bir ödül törenine katılan Gülçin Ergül, ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı andı.

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Bir döneme damga vuran, Grup Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazası geçirmişti. Ergül ağır yaralanırken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti. Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sessizliğini ödül töreninde bozdu. Bu akşam gerçekleştirilen törende ödül alan Gülçin Ergül, teşekkür konuşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisini andı. Ödülünü sevgilisi için aldığını belirten Gülçin herkesi duygulandırdı. İşte o anlar... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri