İtikatlı ne demek, TDK'ya göre İtikatlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ürün Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını taşıyan Gülçin Ergül sessizliğini ödül töreninde bozdu! Sesi titreyerek açıkladı...Ali Atay'ın ihanet iddialarıyla gündeme gelmesine kimse inanmak istememişti! Hazal Kaya'nın aldatılma itirafı duyanları şaşkına çevirdi! "Yazıklar olsun"Argüman ne demek, TDK'ya göre Argüman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer Veterinerlerle İlgili Personel Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Şikayetlerin farkındayız" diyerek, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak açıklamalarda bulundu!Ağma ne demek, TDK'ya göre Ağma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çorum'da bir kadın az kalsın eski eş cinayetine kurban gidiyordu! Silahın tutukluk yapması hayatını kurtardı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını taşıyan Gülçin Ergül sessizliğini ödül töreninde bozdu! Sesi titreyerek açıkladı...

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını taşıyan Gülçin Ergül sessizliğini ödül töreninde bozdu! Sesi titreyerek açıkladı...

Bu akşam gerçekleştirilen bir ödül törenine katılan Gülçin Ergül, ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı andı.

Bir döneme damga vuran, Grup Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazası geçirmişti.  Ergül ağır yaralanırken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti.

Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sessizliğini ödül töreninde bozdu.

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını taşıyan Gülçin Ergül sessizliğini ödül töreninde bozdu! Sesi titreyerek açıkladı...

Bu akşam gerçekleştirilen törende ödül alan Gülçin Ergül, teşekkür konuşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisini andı. 

Ödülünü sevgilisi için aldığını belirten Gülçin herkesi duygulandırdı. 

İşte o anlar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT