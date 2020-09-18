Sevgilisi tarafından başına silah dayanan kadını polisler son anda kurtardı

Esenyurtta tartıştığı sevgilisinin başına silah dayayan maganda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde son anda etkisiz hale getirildi. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B isimli bir kişi araç içerisinde kız arkadaşı olduğu öğrenilen E.G ile kıskançlık krizi yüzünden tartışmaya başladılar.

ÖLÜM TEHDİDİ

Vatandaşların bu durumu görüp tepki göstermesinin ardından araçtan inen Y.B bagajdan aldığı silahla kız arkadaşı E.G'nin kafasına dayayarak öldürmekle tehtit etti. Bu sırada devriye görevini gerçekleştiren yunus motorsikletli polisler bir kalabalık toplandığını görerek olay yerine geldiler. Bir kadının başına silah dayandığını gören polisler, silahlarını çekerek Y.B'ye doğrulttular. Polisleri karşısında gören Y.B şok olarak silahını indirip polislere teslim oldu.

ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, şahsı ve aracı incelemeye başladı. Y.B'nin üzerinden ve arabasından uyuşturucu maddelere rastlandı. Ayrıca olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Karakola teslim edilen Y.B yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.