  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Gamze'nin son görüntüleri!

Sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Gamze'nin son görüntüleri!

Isparta'da geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu isimli bir kadın, sevgilisi Hasan B. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından Hasan B. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderilirken Gamze Esgicioğlu'nun ise bir markette alışveriş yaptığı son görüntülerine ulaşıldı.

Ormanda peşine puma takılan gencin zor anları!Ormanda peşine puma takılan gencin zor anları!

Araca çarpmamak için manevra yapınca kazayı da beraberinde getirdi!Araca çarpmamak için manevra yapınca kazayı da beraberinde getirdi!

''Çocuğumu dövdün'' kavgasında sandalye ve kovalar havalarda uçuştu!''Çocuğumu dövdün'' kavgasında sandalye ve kovalar havalarda uçuştu!

Şantiyede feci ölüm! Hafriyat kamyonunun altında kaldıŞantiyede feci ölüm! Hafriyat kamyonunun altında kaldı

 

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:52
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kaputtan çıkan yılan sürücüyü şoka uğrattı!
Kaputtan çıkan yılan sürücüyü şoka uğrattı!
Ormanda peşine puma takılan gencin zor anları!
Ormanda peşine puma takılan gencin zor anları!
Araca çarpmamak için manevra yapınca kazayı da beraberinde getirdi!
Araca çarpmamak için manevra yapınca kazayı da beraberinde getirdi!
''Çocuğumu dövdün'' kavgasında sandalye ve kovalar havalarda uçuştu!
''Çocuğumu dövdün'' kavgasında sandalye ve kovalar havalarda uçuştu!
Şantiyede feci ölüm! Hafriyat kamyonunun altında kaldı
Şantiyede feci ölüm! Hafriyat kamyonunun altında kaldı
Taksici ile çekici şoförü arasında yol verme kavgası kamerada!
Taksici ile çekici şoförü arasında yol verme kavgası kamerada!
Işıklar yanıyor ne demek? sorusu yıllar önceki çekilen video da açıklandı!
Işıklar yanıyor ne demek? sorusu yıllar önceki çekilen video da açıklandı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiciden korkunç intihar!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiciden korkunç intihar!
Bisikletiyle elektrik direğine feci şekilde çarpmıştı! O çocuk yaşam savaşını kaybetti
Bisikletiyle elektrik direğine feci şekilde çarpmıştı! O çocuk yaşam savaşını kaybetti
22 yaşındaki gencin feci ölümü! Cesedi parkta asılı halde bulundu
22 yaşındaki gencin feci ölümü! Cesedi parkta asılı halde bulundu