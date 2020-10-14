Sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Gamze'nin son görüntüleri!
Isparta'da geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu isimli bir kadın, sevgilisi Hasan B. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından Hasan B. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderilirken Gamze Esgicioğlu'nun ise bir markette alışveriş yaptığı son görüntülerine ulaşıldı.
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14 Ekim 2020 Çarşamba 16:52
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