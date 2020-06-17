Sevgilisi tarafından öldüren gencin ailesi ‘Merve için adalet’ istiyor

Aydın Efeler’de 15 Ağustos 2019 tarihinde Muhammed Gürsoy (27) kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Merve Kotan (19) ile o sırada yanında bulunan arkadaşı Ekim Türkmen’i sinir krizi geçirerek pompalı tüfekle öldürdü. Tutuklanan katil zanlısı hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yaklaştı.

Duruşma öncesi konuşan Merve Kotan’ın ablası Esra Kotan (23) "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir kadının bir başkası tarafından öldürülmemesi gerekiyor. Benim kardeşim henüz 19 yaşındaydı ve Muhammet Gürsoy’dan ayrılmak istediği için öldürüldü. Savcılık mütalaasında herhangi bir indirim yapmadan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Olması gereken de buydu. Yarın yapılacak karar duruşmasında sanığa bu cezanın verilmesini istiyoruz. Katiller hak ettikleri cezaları alırsa kadın cinayetlerinin son bulacağını düşünüyorum. Sanığa verilecek ceza ne olursa olsun kardeşim geri gelmeyecek. Ama hak ettiği cezayı alması başka Mervelerin ölmesini engelleyecektir. İlk günden beri adliye koridorlarında, sokaklarda da verdiğimiz mücadele, başka Mervelerin ölmemesi içindir. Bunun için ailece mücadele ediyoruz ve mücadelemiz tüm kadınlar için" diye ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK İSTEDİ

Sosyal medyanın gücüne ve etkisine de değinen Esra Kotan: “Olayın başından beri yüzlerce insan bize destek oldu. Destek olmak için farklı illerden otobüslerle duruşmaya geldiler. Ancak karar duruşması salgın dönemine denk geldiği için yarın kalabalık olmak doğru olmaz. Biz bu destekleri sosyal medyada ‘Merve Kotan için adalet’ etiketine bekliyoruz.” dedi.