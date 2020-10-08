Sevgilisi tarafından öldürülen Didem Mengü'nün annesi: Bu şekilde öldürülmeyi hak edecek ne yapmış olabilir?

İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren bir kadın cinayeti yaşandı. 9 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen olayda, Maltepe'deki rezidansta buluşan Abdulselam Günay (29) ile sevgilisi Didem Mengü (30) henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Günay, Mengü'nün bir yandan saçından tutarken bir yandan da kapıda bulunan parke taşıyla başına defalarca vurmaya başladı. Öfkesi dinmeyen cani adam ardından aldığı şiddetli darbelerle yere düşen kadını perde zinciri ile boğarak öldürdü.

Olayın ardından Didem Mengü'nün cesedini bavula koyan Abdulselam Günay, binada güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını düşündü ve bavulu banyoya bıraktıktan sonra evden ayrıldı. Mengü'nün cep telefonunu da alan Günay, cep telefonunu yol üzerinde bulunan konteynere attı.

''DAHA SONRA ÖLDÜĞÜNÜ FARKETTİM''

Olaydan 2 gün sonra polis merkezine giden Abdulselam Günay suçunu itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdulselam Günay'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Katil Abdüsselam G., "Ona eşimle ayrılma noktasına geldiğimi söyledim. Bana hakaret içeren kelimeler ile karşılık verince parke taşıyla vurdum. Daha sonra öldüğünü fark ettim. Yaptığımdan şimdi çok pişmanım" dedi.

''BU NASIL ÖFKEYMİŞ?''

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci celsesinde konuşan Didem Mengü'nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, "Benim kızım 1.50 boyunda, 46 kilo birisiydi. Sanık, olaydan önce benim kızımın kendisini çok sinirlendirdiğini söylüyor. Madem öyle bir şey var, kızımı tutup kapının önüne bırakamamış mı? Yavrumun kafasına parke taşı ile vurup yaraladıktan sonra neden perdenin zinciri ile boğmuş? Bu nasıl bir öfkeymiş? Bu şekilde öldürülmeyi hak edecek ne yapmış olabilir benim yavrum?" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Sanık Abdulselam Günay'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.