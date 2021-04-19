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  3. Sevgilisinden Şeyma Subaşı'na jest: Tüm uçağı kapattı!

Sevgilisinden Şeyma Subaşı'na jest: Tüm uçağı kapattı!

Bir süredir sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile birlikte Endonezya'da seyahat eden Şeyma Subaşı'nın tatili bitti. Dönüş için özel jet bulamayan Alsaloussi, bir uçağın tüm biletlerini satın aldığı ortaya çıktı.

Sevgilisinden Şeyma Subaşı'na jest: Tüm uçağı kapattı!

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini duyuran sosyetik güzel Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve sevgilisiyle birlikte gittiği Bali tatili sona erdi. Dönüşe geçen çift jet uçak bulamayınca, Alsaloussi sevgilisine jest yaptı. 

JET BULAMAYINCA TÜM BİLETLERİ SATIN ALDI

Subaşı, kendisi ve kızının yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını dile getirdi. Alsaloussi'nin bu jestini takipçileriyle paylaşan Subaşı, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" ifadelerini kullandı.

Sevgilisinden Şeyma Subaşı'na jest: Tüm uçağı kapattı!

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMLARI ATTILAR

Öte yandan uzun süredir yurt dışında sevgilisinin yanında yaşayan Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Mohammed Alsaloussi ile Türkiye'ye gelmişti. Mısırlı erkek arkadaşını ailesiyle tanıştıran Subaşı, sürpriz açıklamalarda bulunmuştu. Subaşı, sevgilisi ile ailesini buluşturduğu akşam hakkında, "İsteme gibi olmadı tabii ki. İstanbul'a geldiğimiz için tanıştırmak istedim. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu" şeklinde konuşmuştu.

Sevgilisinden Şeyma Subaşı'na jest: Tüm uçağı kapattı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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