Sevgilisine şiddetle yargılanan Rubato'nun solisti Özer Arkun'dan şok iddia!8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne hediye alınır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediye önerileri8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi nedir? 8 Mart neden kutlanır? Türkiye'de 8 Mart ilk ne zaman kutlandı?Beyaz Saray Sözcüsü Psaki açıkladı! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekFenerbahçe Beko dolu dizgin! Son kurban ASVEL oldu: 90-8692 yaşındaki yaşlı kadın evinde boğularak öldürüldüBabasını defalarca bıçaklayıp kaçtı! Şüpheli her yerde aranıyorMeteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklık 8 derece birden düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyorAslı Yılmaztürk kimdir? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?Ankara Çankaya'da dehşet! Çöpü atmadığı için kardeşini 11 yerinden bıçaklayıp öldürdü
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sevgilisine şiddetle yargılanan Rubato'nun solisti Özer Arkun'dan şok iddia!

Sevgilisine şiddetle yargılanan Rubato'nun solisti Özer Arkun'dan şok iddia!

Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet ve cinsel saldırı uyguladığı iddiasıyla yargılanan Rubato grubunun solisti Özer Arkun şok yaratacak iddialarda bulundu.

Sevgilisine şiddetle yargılanan Rubato'nun solisti Özer Arkun'dan şok iddia!

Özer Arkun, kız arkadaşına şiddet ve cinsel saldırı uyguladığı iddiasıyla yargılanırken sevgilisi Burcu Yılmaz'a suç duyurusunda bulundu. Ondan ayrılmak isteyince şantaj yapıp para istediğini ardından iftira atıp kariyerini bitirmeyi amaçladığını söyledi.

"BU ÇELİŞKİ DEĞİL Mİ"

Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Solist Özer Arkun, sevgilisi Burcu Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrılmak istediği için sevgilisi Yılmaz'ın kendisine iftira attığını söyleyen Arkun, aralarında çıkan tartışmada üzerine saldırdığını ve tişörtünü yırttığını iddia ederken olaydan sonra Sivas'a ailesinin yanına gittiklerini açıklayarak "Bu çelişki değil mi?" dedi.

ŞANTAJLA PARA İSTEMİŞ

Yılmaz'ın tavırlarının normal olmadığını anladığını söyleyen Arkun, ilişkisini sonlandırmak istediğini belirtti. Bunun üzerine sevgilisi kariyerini bitirmekle tehdit ederek "Olayın medyaya sızmasını istemiyorsan para vereceksin" dediğini açıkladı. Arkun, 40 bin lira teklif ettiğini ama Yılmaz'ın az bulduğunu söyleyerek sürekli olarak hakarete ve şantaja maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Arkun'un şikayeti üzerine Yılmaz'a  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sevgilisine şiddetle yargılanan Rubato'nun solisti Özer Arkun'dan şok iddia!

 

(SABAH)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT