Sevgilisine şiddetle yargılanan Rubato'nun solisti Özer Arkun'dan şok iddia!

Özer Arkun, kız arkadaşına şiddet ve cinsel saldırı uyguladığı iddiasıyla yargılanırken sevgilisi Burcu Yılmaz'a suç duyurusunda bulundu. Ondan ayrılmak isteyince şantaj yapıp para istediğini ardından iftira atıp kariyerini bitirmeyi amaçladığını söyledi.

"BU ÇELİŞKİ DEĞİL Mİ"

Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Solist Özer Arkun, sevgilisi Burcu Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrılmak istediği için sevgilisi Yılmaz'ın kendisine iftira attığını söyleyen Arkun, aralarında çıkan tartışmada üzerine saldırdığını ve tişörtünü yırttığını iddia ederken olaydan sonra Sivas'a ailesinin yanına gittiklerini açıklayarak "Bu çelişki değil mi?" dedi.

ŞANTAJLA PARA İSTEMİŞ

Yılmaz'ın tavırlarının normal olmadığını anladığını söyleyen Arkun, ilişkisini sonlandırmak istediğini belirtti. Bunun üzerine sevgilisi kariyerini bitirmekle tehdit ederek "Olayın medyaya sızmasını istemiyorsan para vereceksin" dediğini açıkladı. Arkun, 40 bin lira teklif ettiğini ama Yılmaz'ın az bulduğunu söyleyerek sürekli olarak hakarete ve şantaja maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Arkun'un şikayeti üzerine Yılmaz'a İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

(SABAH)