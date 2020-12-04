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  3. Sevgilisini bin dolar karşılığında balkona kilitledi: Hamile kadın donarak öldü

Sevgilisini bin dolar karşılığında balkona kilitledi: Hamile kadın donarak öldü

Rusya'da bir Youtuber olan Stas Reeflay, izleyicisinin canlı yayın sırasında 1000 dolar bağış teklifi üzerine hamile sevgilisini iç çamaşırlarıyla balkona kilitledi. Saatlerce orada kalan genç kadın Moskova soğuğuna dayanamayarak bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Rusya'nın Moskova kentinde meydana gelen olayda, Youtuber olarak tanınan Stas Reeflay, akılalmaz bir cinayete neden oldu. Canlı yayın esnasında bir izleyicisinin bin dolar bağış teklifi üzerine hamile olan kız arkadaşını iç çamaşırlarıyla balkona kilitleten Reeflay, genç kadının bebeğiyle birlikte ölümüne neden oldu.

Youtube ve diğer platformlarda yaptığı yayınlarla para kazanmaya çalışan Stas Reeflay isimli bir Rus, yerel haber kaynaklarına göre, izleyicisi tarafından yapılan bin dolarlık bağış teklifi üzerine sevgilisini iç çamaşırlarıyla balkona kilitledi. Saatlerce orada duran kadın hayatını kaybederken Reeflay'ın sakinliği ise dikkatlerden kaçmadı. 

Sevgilisini bin dolar karşılığında balkona kilitledi: Hamile kadın donarak öldü

KADIN DONARKEN O YAYINDAYDI

28 yaşındaki hamile kadın Valentina Grigoryeva'yı saatlerce, üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla balkona kilitleyen adam, süreç boyunca yayın yapmaya devam etti. Bir süre sonra kadını baygın halde bulan ve içeri taşıyan Rus Youtuber, kadın canını verirken de hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam etti. 

Sevgilisini bin dolar karşılığında balkona kilitledi: Hamile kadın donarak öldü

NABZININ OLMADIĞINI TAKİPÇİLEİYLE PAYLAŞTI

Hipotermi geçiren kadını yayında görünecek şekilde yatıran Youtuber, kadının ısınması için üzerine battaniye örttü. Bir süre daha yayın yapmaya devam eden Reeflay, kadının iyi olmadığını anladıktan sonra sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu süreçte bile yayın yaparken kadının nabzının olmadığını tespit eden ve bunu takipçileriyle paylaşan Youtuber, sağlık ekipleri geldiğinde bile yayına devam etti. 

Adli tıp uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre, kadının ölüm nedeni hipotermi olarak belirtildi. Olayın üzerine göz altına alınan ve cinayetle suçlanan Youtuber'ın uzun bir süre hapis cezası alması bekleniyor.

Berna Akkaya
Editör


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