Sevgilisini yatakta oda arkadaşıyla basan TikTok fenomeni öyle bir intikam aldı ki! Tiktok kullanıcısı üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşını oda arkadaşı ile yatakta bastı, olayın şaşkınlığıyla o anları kameraya alıp internette paylaştı.

Casey adıyla anılan TikTok kullanıcısı Catcha Case, iddiaya göre ev arkadaşıyla kaldığı evde, erkek arkadaşını yatakta bastı. Erkek arkadaşını oda arkadaşıyla uyurken gören ünlü fenomen o anları kameraya alıp TikTok hesabında paylaştı. Aldatıldığı video TikTok'ta viral oldu. Olayın klibi 1,7 milyon kez izlendi. tiktokaldatmayatak