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  3. Sevgilisini yatakta oda arkadaşıyla basan TikTok fenomeni öyle bir intikam aldı ki!

Sevgilisini yatakta oda arkadaşıyla basan TikTok fenomeni öyle bir intikam aldı ki!

Tiktok kullanıcısı üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşını oda arkadaşı ile yatakta bastı, olayın şaşkınlığıyla o anları kameraya alıp internette paylaştı.

Sevgilisini yatakta oda arkadaşıyla basan TikTok fenomeni öyle bir intikam aldı ki!

Casey adıyla anılan TikTok kullanıcısı Catcha Case, iddiaya göre ev arkadaşıyla kaldığı evde, erkek arkadaşını yatakta bastı. Erkek arkadaşını oda arkadaşıyla uyurken gören ünlü fenomen o anları kameraya alıp TikTok hesabında paylaştı. Aldatıldığı video TikTok'ta viral oldu. Olayın klibi 1,7 milyon kez izlendi. 

Sevgilisini yatakta oda arkadaşıyla basan TikTok fenomeni öyle bir intikam aldı ki!

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