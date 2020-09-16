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  3. Sevgilisinin 7 saat boyunca darp, işkence ve tecavüze maruz kalan kadından açıklama!

Sevgilisinin 7 saat boyunca darp, işkence ve tecavüze maruz kalan kadından açıklama!

İstanbul'da bir sene önce bir hastanede tanıştığı ve kendisi gibi hükümlü olan sevgilisi tarafından kaçırılan 37 yaşındaki bir kadın, 7 saat boyunca metruk bir evde sevgilisinden zulüm gördüğünü açıkladı. Yaşadığı olayları kameralara gözyaşlarıyla anlatan kadın olayın ardından kaçan kişinin yakalanmasını istedi.

İstanbul'da iki çocuk annesi 37 yaşındaki Dilber Argın gittiği hastanede kendisi gibi hükümlü olan M.A.K. ile tanışıp sevgili oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra konuşmalara devam eden Argın, bir süre sonra buluşmak için M.A.K. tarafından götürüldüğü metruk bir evde onun saldırılarına maruz kaldı. 7 saat işkence edilip kafasında 4 şişe kırılan Argın, kaçıp kurtulduktan sonra o anları kameralara gözyaşları ile açıkladı. 

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16 Eylül 2020 Çarşamba 15:31
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