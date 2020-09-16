Sevgilisinin 7 saat boyunca darp, işkence ve tecavüze maruz kalan kadından açıklama!

İstanbul'da bir sene önce bir hastanede tanıştığı ve kendisi gibi hükümlü olan sevgilisi tarafından kaçırılan 37 yaşındaki bir kadın, 7 saat boyunca metruk bir evde sevgilisinden zulüm gördüğünü açıkladı. Yaşadığı olayları kameralara gözyaşlarıyla anlatan kadın olayın ardından kaçan kişinin yakalanmasını istedi.