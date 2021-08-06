Sevgilisinin evinde başından vurulmuş halde bulundu! Sude Akarsu'dan acı haberFunda isminin anlamı nedir, Funda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Faize isminin anlamı nedir, Faize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Taçlı isminin anlamı nedir, Taçlı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Leman isminin anlamı nedir, Leman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İmbat isminin anlamı nedir, İmbat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İstanbul yağmura doyacak! 7 ilçe yağışlardan fena etkilenecek: Dolu, sel ve su baskınlarına dikkat!Anita isminin anlamı nedir, Anita ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rıdvan Dilmen ekranlara geri mi döndü? Hangi kanala geçti?Akise isminin anlamı nedir, Akise ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul33 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sevgilisinin evinde başından vurulmuş halde bulundu! Sude Akarsu'dan acı haber

Sevgilisinin evinde başından vurulmuş halde bulundu! Sude Akarsu'dan acı haber

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sude Akarsu isimli genç kız sevgili Onur Ö.'nün evinde başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili gözaltına alınan sevgilisi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Sevgilisinin evinde başından vurulmuş halde bulundu! Sude Akarsu'dan acı haber

Edinilen bilgilere göre olay  İzmit ilçesinde Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Vatandaşlar evden silah sesleri duyunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Onur Ö.'nün olduğu öğrenilen eve giren polislere şahsın sevgilisi olan 18 yaşındaki Sude Akarsu'yu başından vurulmuş şekilde buldu.

Sevgilisinin evinde başından vurulmuş halde bulundu! Sude Akarsu'dan acı haber

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olduğu belirlenen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, buradan da İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İzmit'te yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, yapılan  tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. 

Sevgilisinin evinde vurulmuş halde bulundu! Sude Akarsu'nun sır ölümü!

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından Onur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesi alınan  Onur Ö., daha sonra  serbest kaldı.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan polis ekipleri  Sude Akarsu'nun intihar ettiğini düşünüyor. Genç kız, düzenlenen cenaze töreninin ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sevgilisinin evinde vurulmuş halde bulundu! Sude Akarsu'nun sır ölümü!

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT