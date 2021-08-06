Edinilen bilgilere göre olay İzmit ilçesinde Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Vatandaşlar evden silah sesleri duyunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Onur Ö.'nün olduğu öğrenilen eve giren polislere şahsın sevgilisi olan 18 yaşındaki Sude Akarsu'yu başından vurulmuş şekilde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olduğu belirlenen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, buradan da İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İzmit'te yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından Onur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesi alınan Onur Ö., daha sonra serbest kaldı.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan polis ekipleri Sude Akarsu'nun intihar ettiğini düşünüyor. Genç kız, düzenlenen cenaze töreninin ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.