Sevgilisinin evinin balkonunda elleri ve kolları bağlı çıplak şekilde ölü bulundu

Rebecca Zahau isimli göçmen kadın, erkek arkadaşı Jonah Shacknai'nın villasının ikinci katında bulunan balkonunda ağzı tıkalı ve çırılçıplak asılmış bir halde ölü bulundu. Olay yerine gelen polisin incelemeleri sonucunda kadının intihar ettiği öne sürüldü. Zahau'nun elleri ve kolarının bağlı olamasına rağmen, polis tarafından ölümü resmen intihar olarak kabul edildi.

Ailesi ise kızının cinayete kurban gittiğini düşünüyor ancak Teğmen Rich Williams bir basın toplantısında, "Vakadaki mevcut kanıtlara sıfırdan yeni bir bakış açısıyla baktık ... Tüm kanıtlar tek bir mantıklı sonuca işaret ediyor ve bu intihar." ifadelerine yer verdi.

ADAM İNTİHAR SORUMLUSU TUTULDU

Hakim karşısına çıkan milyoner sevgili Shacknai, sevgilisinin intiharına sorumlu tutuldu. Kadının ailesine ise 5 milyon dolar (3,6 milyon £) ödemesine karar verdi.

Karara itiraz edecekti ancak, sigorta şirketi 600.000 £ ödedikten sonra dava durduruldu.