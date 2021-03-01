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  3. Sevgilisinin telefonla oynamasına dayanamadı! Pompalı tüfekle sevgilisine dehşeti yaşattı

Sevgilisinin telefonla oynamasına dayanamadı! Pompalı tüfekle sevgilisine dehşeti yaşattı

Bursa'da cep telefonuyla çok vakit geçirdiğini iddia ettiği sevgilisi Songül Ü. ile tartışan Şenol Y., sinirini alamayıp yatak odasında bulunan pompalı tüfekle sevgilisini vurdu. Olayın ardından pişman olan Şenol Y.'nin çağırdığı ambulansla Songül Ü. hastaneye kaldırılırken Şenol Y. ise polis ekiplerine teslim oldu.

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01 Mart 2021 Pazartesi 10:16
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