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  3. Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)

Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)

Muğla'nın Ula ilçesinde, Hasan Balaban'ın (60) evinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Bekir Koyuncu (31), Özgür Arslan (45) Balaban'ın boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı (33) tutuklandı.

Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Muğla'nın Ula ilçesinde, Hasan Balaban'ın (60) evinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Bekir Koyuncu (31), Özgür Arslan (45) Balaban'ın boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı (33) tutuklandı.

Kaynak: DHA




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