Sevgilisiyle bornozlu poz veren Şeyma Şubaşı: "Her şeyimle seninim"

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ilişkisini sonlandıran Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşıyor. İlişkinin başında sevgilisinin yüzünü gizleyen Şubaşı, şimdilerde peş peşe sevgilisiyle fotoğraf yayınlıyor.

BORNOZLU POZU ÇOK KONUŞULDU

Subaşı'nın son paylaşımı ile yine çok konuşuldu. Her paylaşımı ile adından söz ettiren Subaşı, u defa masanın üzerinde oturan sevgilisinin yanına bornozla gidip sarıldı. Şubaşı, bu kareyi 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Her şeyimle seninim" notuyla yayınladı.

SEVGİLİSİNİN ARABASIYLA DÜŞMAN ÇATLATTI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden "Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" şeklinde söz eden Şubaşı, sevgilisine ait lüks araçlarıyla adeta düşman çatlattı. Hatta Subaşı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından aşkının son model arabasının üzerine oturarak poz vermişti.