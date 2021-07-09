Sevgilisiyle görüntülenen Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'dan ilginç itiraf!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'd oynayan ve aynı kanaldaki Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Hamza Yazıcı başarılı performansıyla son dönemlerde kariyerinde yükseliş yaşıyor. Dizinin sezona ara vermesiyle sevgilisi Şenay Forbes ile tatil için Alaçatı'ya giden Yazıcı, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"BANA YÜRÜDÜ, BEN KOŞTUM"

Rol aldığı Camdaki Kız dizisinin finalinin ardından biraz tatil yapıp döneceğini belirten oyuncu, "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" şeklinde açıklama yaparak ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü anlattı.

Forbes ile Hamza Yazıcı'nın fotoğraflarını görenler izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin yıldızı Peter Dinklage ile eşi Erica Schmidt'i benzetti.

Hamza Yazıcı'nın sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında?

Öte yandan Yazıcı, Camdaki Kız hakkında konuşurken, "Senaryoyu okuduğumda Tako ve Muzo karakterleri beni çok heyecanlandırmıştı. Tako rolünü canlandırmamı istediklerinde de çok mutlu oldum." demişti.