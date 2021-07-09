FAST Sistemi nedir? | FAST ile para transferi nedir? | Üst limit ne kadar?SON DAKİKA! FAST'te limit değişikliği! 4 Ağustos'tan itibaren 1000 liradan 2000 liraya çıkacak!Aleyna Tilki'den yine olay paylaşım! Kendisine dadı arıyor! Kriterleri tek tek sıraladıGöztepe Kamil Grosicki ve Fofana'nın peşinde!İl dışı tayin başvuru şartları neler? Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme kılavuzu 2021Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da konuştu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?Hamile kadına kan donduran işkence! Zorla doğum yaptırıp, bebeğini çaldılarHamza Yazıcı'nın sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında?Berke isminin anlamı nedir, Berke ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sevgilisiyle görüntülenen Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'dan ilginç itiraf!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sevgilisiyle görüntülenen Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'dan ilginç itiraf!

Sevgilisiyle görüntülenen Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'dan ilginç itiraf!

Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da tatil yaparken görüntülendi.

Sevgilisiyle görüntülenen Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'dan ilginç itiraf!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'd oynayan ve aynı kanaldaki Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Hamza Yazıcı başarılı performansıyla son dönemlerde kariyerinde yükseliş yaşıyor. Dizinin sezona ara vermesiyle sevgilisi Şenay Forbes ile tatil için Alaçatı'ya giden Yazıcı, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sevgilisiyle görüntülenen Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'dan ilginç itiraf!

"BANA YÜRÜDÜ, BEN KOŞTUM"

Rol aldığı Camdaki Kız dizisinin finalinin ardından biraz tatil yapıp döneceğini belirten oyuncu, "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" şeklinde açıklama yaparak ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü anlattı.

Sevgilisiyle görüntülenen Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'dan ilginç itiraf!

Forbes ile Hamza Yazıcı'nın fotoğraflarını görenler izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin yıldızı Peter Dinklage ile eşi Erica Schmidt'i benzetti.

{TITLE_STRIP}Hamza Yazıcı'nın sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında?

Öte yandan Yazıcı, Camdaki Kız hakkında konuşurken, "Senaryoyu okuduğumda Tako ve Muzo karakterleri beni çok heyecanlandırmıştı. Tako rolünü canlandırmamı istediklerinde de çok mutlu oldum." demişti.

Sevgilisiyle görüntülenen Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'dan ilginç itiraf!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT