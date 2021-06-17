Sevgiliye babalar günü mesajı uzun, duygusal, resimli | Eşe sevgililer günü mesajı 2021

Bir ailenin çınarı babadır. Akşam saatlerinde eve geldiğinde etrafına mutluluk saçan her şeyi rağmen sevgi dolu bakan kişidir. Anneler Günü gibi onların da bir günü var. Haziran ayının üçüncü pazarı her yıl kutlanan Babalar Günü bir kez daha geldi. Bu yıl pandemi koşullarının gölgesinde kutlanacak olan Babalar Günü'nde en güzel duygularını mesajlarla ifade etmek isteyen eşler ve sevgililer internet arama motorlarında arayışa girdiler. İşte Sevgiliye babalar günü mesajı uzun, duygusal, resimli 2021 | Eşe sevgililer günü mesajı 2021...

SEVGİLİYE BABALAR GÜNÜ MESAJI UZUN, DUYGUSAL, RESİMLİ 2021

Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

Ailemin reisi büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle. Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun.

Allah’ıma binlerce şükür, senin gibi bir eşim olduğu için. Babalar günün kutlu olsun canım.

Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.

Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası.

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Bazı süper kahramanların pelerini yoktur. Onlara baba denir! Babalar günün kutlu olsun.

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun hayatımın anlamı...

EŞE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2021

Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun hayatımın anlamı.

Evimizin yakışıklısı. Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin.

Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun…

Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarız.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, Babalar günün kutlu olsun.

Her anımızda arkamızda duran gizli kahramanlarımız babalarımızın babalar günün kutlu olsun.

Herkesin her şeyi olsun, benim senin gibi bir eşim var. Babalar kutlu olsun canım hayatım.

Hiçbir dil senin özlemini anlatacak kadar güçlü değil. Hiçbir yürek bu acıyı kaldırabilecek kadar güçlü değil. Babalar gününü sensiz kutluyoruz bir kez daha baba.

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki varsın baş tacım. Babalar günün kutlu olsun…

Huzur ve dert ortağım, babalar günün kutlu olsun.

İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve milyonarca insandan beni seçmişsin. Canım, sevgilim, hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun…

Kalbi sevgi dolu sevecen cömert kibar kucağı sıcak anlayışlı şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Sana layık bir eş olmak için hayatım boyunca çalışacağıma bu mutlu günde bir kez daha söz veriyorum. Babalar gününü kutlarım bir tanem…

Sen benim dünyamı aydınlatan ve ısıtan güneş ışığımsın canım benim. Babalar Günün kutlu olsun.

Sen dileklerimsin, yaşadığım hayatın içinde can nefesisin, sen bir değil bin asra bedelsin, sen hayatımda ki tek özelsin bebeğim, babalar günün kutlu olsun.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. Babalar günün kutlu olsun…

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