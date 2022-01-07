Sevgiliye cuma mesajları 2022 | Komik, anlamlı, uzun, kısa cuma mesajları

Cuma günleri her Müslüman için bereket ve kutsallık kapısıdır. Bugünde her konuda bereket ve rahmet beklentisi yükselir. Bugünde tüm Müslümanlar birbirlerine iyi dileklerde bulunur. Bu kutlamalar artık günümüzde sosyal medya ve dijital araçlar aracılığıyla da yapılmaktadır. Hazırlanan güzel mesajlar bu yöntemlerle sevdiğimiz insanlara gönderilir. Sevgiliye cuma mesajı da büyük önem taşımaktadır. Bu hayırlı ve bereketli günün hayrolması için sevgililerin bu günü mutlaka kullanması gerekmektedir. Haberimizde sevgiliye cuma mesajları yer alıyor. 2022 Komik, anlamlı, uzun, kısa cuma mesajlarına metnimizden ulaşabilirsiniz...

SEVGİLİYE CUMA MESAJLARI

Cuma rahmettir. Cuma berekettir. Cuma huzurdur. Hayırlı Cumalar aşkım.

Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. Cuma’sı aşk olanın, aşkı baki olsun.

Sevgisi, aşkı Cuma olanın eşine olan aşkından şüphe etmeyin. Hayırlı cumalar.

Mutluluk nedir sorusunun cevabı biriciğim en güzel cumalar senin olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin.

Sana bugün rabbimde dualar getirdim bir tanem. Cumamız hayırlı olsun.

Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Kalpler, ancak Allah’I zikretmekle huzur bulur. Hayırlı cumalar bir tanem.

Ey sevgili… Allah bizi her iki cihanda da ayırmasın. Cuma günümüz mübarek olsun.

Cuma rahmettir. Cuma berekettir. Cuma huzurdur. Hayırlı Cumalar aşkım.

Allah’ım bizi yoklukla, sıkıntıyla, hastalıklarla, sevdiklerimizle imtihan etme hayırlı cumalar.

Her cuma günü için rabbimizin ve senin aşkınla güçleniyor sevgilim. Hayırlı cumalar.

İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Hz. Muhammed’e tabii olmaya bağlıdır.

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! İlahi kudretin ve önü alınamaz merhametin ile beni ve sevdiklerimi kuşat. Bizlerin kalplerine aydınlık ver. Âmin. Hayırlı Cumalar.

Dua, sevgiye yazılmış bir mektup gibidir. Zarfın içine yüreğini koyanın, duası kabul edilir. Hayırlı cumalar sevgilim.

Rabbim! Yuvalarımıza saadet ver, ömrümüze bereket ver, kazancımızı helalinden eyle! Rızana uygun şekilde yaşamayı nasip eyle. Âmin.

Gününüz nurlu, nefesiniz huzur dolu, sağlıklı ve sıhhatli iman dolu, sabrınız bol şükrünüz daim olsun. Hayırlı nurlu Cumalar.

Tüm din kardeşlerimin cuması kutlu olsun ALLAH herkese şifa versin en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin iyi günler.

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısından ver bize Rabbim. Hayırlı nurlu cumalar hayatım.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Âmin. Hayırlı Cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Âmin. Cumamız mübarek olsun.

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevla’m. Hayırlı Cuma’lar.

Selamun Aleykum ” Eğer Din, Ölümden önce bir işe yaramazsa, Ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır ” Hayırlı Cumalar!

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. Hayırlı cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem. Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hep beraber olalım sevgilim.

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur’an’a, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Âmin. Hayırlı Cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem. Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hep beraber olalım sevgilim

Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Mutluluk yakamıza yapışsın, huzur ayağımıza dolaşsın, sevinç ellerimize bulaşsın, güzellikler kirpiklerimizi ıslatsın İnşallah. Cuma günümüz hayırlı olsun aşkım.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Âmin. Hayırlı Cumalar bir tanem.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar dilerim Aşkım.

Allah’ım, kin, kibir ve kim ne der’ hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Âmin. Hayırlı Cumalar Sevgilim.

Bugün Ramazan’ın Cumasının hürmetine. La ilahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme. Âmin

Rasulullah (s.a.v): ‘Allah, birbirinin arkasından dua eden kullarıma kıyamam. Ikisini de affederim, diye buyurur.’ der. Duanın en güzel anında dualarında anılmak dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Ey Allah’ım! Sen bize tuba ağacının gölgesinde, kevser havuzunun başında, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte muhabbet etmeyi nasip eyle. Âmin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbimiz! Bizi İslam’dan ve Kur’an’dan ayırma. Bizi daima sırat-ı müstakimde tut. İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Bizim yüzümüzden insanları helak etme. Amin Aşkım hayırlı cumalar.

KOMİK CUMA MESAJLARI

Cuma günleri Müslümanlar birbirlerine iyi dilekler içeren mesajlar gönderirler. Bunlar arasında komik nitelikli kinayeli mesajlar da yer almaktadır. Bu başlık altında kinaye içeren komik mesajları sıralıyoruz.

Faturasız tek hat 'dua'dır. Bol bol konuş, konuştukça kazan. Hayırlı Cumalar.

Hep cuma mesajlarına cevap vermediğin için bu haldesin. Allah affetsin seni… Hayırlı Cumalar

Bizim kavgamız abdest sırası için olsun. Hayırlı Cumalar.

Kalpler imanla gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Şimdilerde cuma mesajları okunmaz oldu,

Mesaj atan ancak cumaya gitmeyen bir kuldu...

Cuma Namazından Cumanız mübarek olsun..

Şimdilerde cuma namazı siyasilerin toplantı saati oldu. Öbür tarafta sorarlar hemşerim kimin için cumaya gittin. Hayırlı cumalar…

Tek ful çeken şebeke sistemi duadır,

Hala iphone diyor edepsiz…

Cumanız mübarek olsun…

Namaz kılmam, oruç tutmam kalbimde pislik içinde ama her cuma arkadaşlarıma cuma mesajı atıyorum. Bu dedem hacı gibi bir şey olum çok büyük marifet…

Varlığı ebedi olan merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah, bizleri yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanetten ki o kötü sırdaştır, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ezel-i ömre döndürülmekten kötülerin fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün gazabından bu mübarek Cuma hürmetine uzak ve emin eylesin. Hayırlı Cumalar…

Bir kapıya bir kere gidersin, ikincisinde utanırsın ama bir kapı var ki her gün gidersin, gitmelere doyamazsın. Çünkü bilirsin seni kapısından kovmayacak bir tek “O” vardır. Her gün içini dökersin bir “O” sıkılmaz senden, bir “O”affeder seni, bir “O”yüzüne vurmaz ayıplarını. Seni senden daha iyi bilendir. Rabbim bu mübarek gün hatırına ayıplarımızı örtsün, günahlarımızı affetsin… Cumanız mübarek olsun…

O gün cuma mesajı atan ateist bir arkadaşımı görünce cevap yazdım olum ne ayak! Ne bileyim lan Herkes arınca gaza geldim

Telefon deyip geçme bu cuma mesajları sayesinde umre sevaplarım var.

Cuma namazı çıkışı diyanet görevlisi ile suriyelinin tam ortasını 10 lira attım.Diyanetteki adam suriyeliyi pert etti, diyanettin sırtı yere gelmez diyeyim sana...

Cuma mesajına akrostiş seni seviyorum yazdım.

Kız amin diye cevap yazmış.

İlk harfleri okusana deyince,

Allah’ın kerametine bak diye cevap yazmış…

Ben yazdım onları anlasa diyorum…

Sus çarpılacaksın diyo…

Geçen imam vaaz veriyordu, telefonuna mesaj geldi hayırlı cumalar diye… Sonra cemaate dönüp bu adam cumaya gelmez ama her hafta cuma mesajı atar Allah affetsin…

Allah’ım, Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım… İşlediğim kötülüklerin şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim... Beni bağışla, zira günahları bağışlayan ancak sensin… Cumamız Mübarek olsun…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…