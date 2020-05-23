Sevgiliye Ramazan Bayramı mesajları (Erkek-kız arkadaş için)

Ramazan Bayramı'nda hayat arkadaşlarına mesaj göndermek isteyenler interette araştırma yapmaya başladı. Peki Sevgiliye Ramazan Bayramı mesajları nelerdir? Tüm merak edilenler ve en güzel mesajlar haberimizde

SEVGİLİYE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (ERKEK - KIZ ARKADAŞ İÇİN)

Aşkım!umutların atlı, sevdan kanatlı, mutluluğumuz katlı, sofranmız tatlı, mekânımız tahtlı, ömrün bahtlı, Bayramın kutlu olsun canım sevgilim.

Sevgilim! Yalnızca bu bayram değil, eriştiğimiz erişebildiğimiz her bayramımız kutlu olsun. Seni Seviyorum Aşkım..!

Ağzımızın tadi bu bayram be hiç bir zaman bozulmasın inşallah Ramazan Bayramın kutlu olsun yavrum.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar!

Ramazan Bayramı'n mübarek, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım.

Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.

Canım sevgilim ..! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün her daim bayram sevinci içinde gülsün..!

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Kurban bayramınızı kutlarız.

Aşkım bugün de hayatımdasın bugün de kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum.

Bu bayram ve bütün bayramlar yüreğimizin birbirimiz için çarpması dileğimle… Kurban Bayramın kutlu olsun canım.

Canımıniçi bugün ve bütün bayramlarda beraber olmak umudu ile bayramın kutlu olsun.

Derdimin dermanı sensin. Bana bir duanın amini gerek. Ramazan Bayramın Mübarek Olsun Aşkım.

Güzel gözlü sevdiceğim Ramazan bayramın mübarek olsun.

Birlikte geçireceğimiz daha nice mutlu bayramlara, iyi bayramlar aşkım.

Şeker tadında bir bayram geçirmen dileğiyle aşkım. Hayırlı bayramlar.

Kalbimi daha fazla atmaya ikna eden tek şeysin. Ramazan bayramın mübarek olsun.

Ey yar! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmursun. Bayramın kutlu olsun aşkım.

Sevginle kalbimde açtığın çiçekler hiç solmayacak. Ramazan Bayramın kutlu olsun aşkım.

Bir çift göze aşık olursun, sonra bütün gözlere kör. Bayramın kutlu olsun canım!

Sevgi ikliminde bir bayram geçirmen dileğimle, Ramazan Bayramın kutlu olsun hayatımın anlamı.

Ramazan Bayramın kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım.

Gözlerindeki parıltı ve kalbindeki sevginin hiç bitmemesi dileğimle, bayramın mübarek olsun biriciğim.

Sadece bu bayram değil, erişebileceğimiz her bayram benim için özeldir. Canım! Seni Seviyorum!

Aşk seninle güzel bir tanem. Sen benim ömrüme ömür katan nefesimsin. Ramazan Bayramın mübarek olsun aşkım!

Her şeye kadir olan yüce Allah bizleri doğru yoldan, seni benden ayırmasın. İyi bayramlar sevgilim.

Allaha binlerce kez şükür. Bugün de hayatımda ve kalbimdesin sevdiğim. Ramazan Bayramın mübarek olsun seni çok seviyorum.

Bu bayram ve bütün bayramlar yüreğimizin birbirimiz için çarpması dileğimle. Ramazan Bayramın kutlu olsun canım.

Şeker tadında bir bayram geçirmemiz diğelimle iyi bayramlar birtanem

Seninle olduğumuz bayramın kutlu olsun dileklerimi, sensiz geçirdiğimiz bayramlarda da kutlu olsun diyebilecek kadar seni seviyorum!

Bu bayram içimde bir burukluk var. Benim için en güzel bayram seninle olduğum zamandır. Biricik aşkım, bayramın kutlu olsun.

Ramazan Bayramın mübarek olsun canım sevgilim

Telefonum, telefonunun Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutlar. Seninle hiç bitmeyecek konuşmalar için uzun batarya ömürleri dileriz.

Sensiz yaşamın anlamını yitirdiği hayatıma anlam katan aşkım. Ramazan Bayramın mutlu ve kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın!

Yeni elbiseler yeni umutlar yeni heyecan ve gülücüklerle hoş geldin bayram. Bana ve tüm sevdiklerime hoş geldin. Bayramın kutlu olsun sevgilim.

Her şeye kadir yüce Allah, Alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz şükürler ki iyi ki bizi birbirimize yazmış. Kaderimiz ayrılmasın Ramazan Bayramın Mübarek olsun, aşkım.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Bayramın kutlu olsun.

Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar tarihinde başlayacak ve 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

1.GÜN: 24 Mayıs 2020 Pazar

2.GÜN: 25 Mayıs 2020 Pazartesi

3.GÜN: 26 Mayıs 2020 Salı