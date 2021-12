Yeni yıla sevdiği insanla girecek olanlar, geçmişte bıraktıkları yılın yerine daha huzurlu, daha aşk dolu bir yıl geçirmek istiyorlar. Aşklarını bir sene değil, her sene doruklarda yaşamak isteyen sevgililer "Sevgiliye yeni yıl mesajları 2022 | En güzel, duygusal, uzun, kısa sevgiliye yılbaşı mesajları 2022" konu başlıklarına göz atıyor. Detaylarda, partnerinize göndereceğiniz en güzel, en duygulu mesajlara yer verdik. İyi seneler...

SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2022 | EN GÜZEL, DUYGUSAL, UZUN, KISA SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI 2022

Yeni yılda sevdiğine onu her sene aynı aşkla seveceğine dair söz vermek ve yeni bir yıla aşk dolu girmek isteyenler için derlediğimiz "sevgiliye yeni yıl mesajları" başlığımızda, en güzel ve en duygulu mesajlara göz atabilirsiniz.

Sevgilim, geçmiş yılda her ne olumsuzluk yaşamış olursak olalım, yeni yılda hepsini unutalım. Bu sene bizim senemiz olsun, yeni yıllarımız hep birlikte geçsin. Seni her sene daha çok seveceğim.

Aşkım, benim her yılımın dolu dolu geçmesini sağlayan kadınım/ erkeğim, bana kattığın her şey için teşekkür ederim. Yeni yıl bize bol bol aşk getirsin.

Her yılıma senin sayende şükür ediyor olacağım, her yeni yıla girdiğimde yanımda tek seni arayacağım. Bu gece yıl bizim için başlasın. Yeni yıl seninle güzel.

Hayatımın aşkını bulmuş gibi hissediyorum, sadece bu yeni yılda değil, her yeni yılda seni yanımda istiyorum. 2022 en çok bize hoş gelsin sevgilim. Seni çok seviyorum.

Diğer yarım, sevgilim. Senden uzakta girdiğim yeni yıla, yanımda kaldığın sabahlarla uyanmak istiyorum. Senden uzakta başladığım seneyi, yanında sonlandırmak istiyorum. Senden ayrı soldurduğum çiçeği, yanında büyütmek istiyorum. Seni seviyorum hayatımın anlamı. Mutlu yıllara girelim, birbirimizi hep sevelim.

Canıma can katan sevgilim, mutluluk sebebim. Yeni seneye iyi ki varsın diyerek Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.

Her yıl muhabbetinle o güzel gülüşünle geçsin, her yılımı yeniden aydınlat. 2022 bize çok iyi gelsin, sen benim her şeyimsin. Nice yıllara beraber girmek dileğiyle...

Sadece 2022 değil 2032'de beraber geçsin. Ömrüm yettiğince yanında olmaya hazırım. Yeni yılımız kutlu olsun...

Sesim güzel olmadığından sana bir yeni yıl şarkısı söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle kısa bir mesaj çekiyorum. Sana koskocaman mutlu bir yıl dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle. Yeni yılda da hep olduğun gibi sevgi dolu ve neşeli kal. Nice mutlu yıllara.

Bana sevmeyi ve sevilmeyi öğreten, en güzel mutlulukları tattıran biricik sevgilim… Yeni yılda gülüşünü göreceğim nice güzel anlarımız olsun, ellerin hep yakınımda olsun. Bana baktığında gözlerinden saçılan parıltı hiç sönmesin. O güzel yüreğin acı, keder nedir bilmesin. Seni çok seviyorum…

Sana yeni yılda hiçbir şey dilemiyorum. Hatta Allah seni bildiği gibi yapsın diyorum.

Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

Gün geçmiyor deme, yıllar geçiyor bir bir. 2021 yılında mutluluk dileklerimle.

Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de reddeder misiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu yıllar..

Seni sen yapan ne varsa bu yılda da onları yanından uzaklaştırmaman, hiçbir zaman güzel yüreğinin yönlendirdiği yoldan ayrılmaman dileğiyle… Mutlu yıllar.

Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Her zaman elini tutmamı nasip etsin. İyi ki varsın

Mutlu yıllarımız olsun sevgilim, daha nice çılgınlıklarımız nice güzel gülüşlerimizin havada uçuştuğu yılları görelim. Seni çok seviyorum.

Aynı heyecanla, aynı aşkla gözlerime bakacağına söz veriyor musun? Bu yıl da bizim yılımız olsun. Yeni yıl sana da bana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

Bu güzel günde de yanımda olduğun için sana minnettarım, şunu bil ki ben ne kadar zaman geçerse geçsin senin sevgine muhtacım. Mutlu seneler aşkım…

Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Yeni nice senelere…

Biricik sevgilim… Birlikte kocaman bir aşkla gireceğimiz yeni yılda şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum sana… Seni her şeyden çok seviyorum. Geçen sene olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da…

Ömrün ömrüme nasip olsun. Yeni yıllarımız hep diz dize olsun.