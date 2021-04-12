Müslüman alemi büyük öneme sahip olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu mübarek ay boyunca tutulacak orucu neyin bozup, neyin bozmayacağı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki Sevgiliyi yanaktan öpmek orucu bozar mı? Eşler öpüşünce oruç bozulur mu? İşte ayrıntılar...

SEVGİLİYİ YANAKTAN ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutmanın temelinde nefis konusu bulunmaktadır. Bunun içerinde yemek yemek, içmek, cinsel dürtüler de yer almaktadır. Kişinin bu konular üzerinde nefsine hakim olması gerekmektedir. Aksi durumda öpüşme ve temas gibi basit görülen davranışlar sergilemek tutulan orucun bozulmasına neden olmaktadır. Bu durumlarda bozulan oruçlar için hem kişinin kaza orucu tutması hem de keffâret tutması gerekir.

EŞLER ÖPÜŞÜNCE ORUÇ BOZULUR MU?

Oruç tutmanın temelinde yer alan bazı hususlardan eşler dışarıda tutulur. Öpüşmek ve temas bunlardan birisidir. Yani eşlerin oruçluyken birbirlerini öpmesi veya temas halinde bulunması oruçlarını bozmaz. Fakat bu durumlarda nefislerine hakim olamayıp daha ileri boyuta taşıyarak vücuttan sıvı gelme durumunda oruçları bozulur. Bu gibi durumlarda bozulan oruçlar için ise güne gün kaza orucu tutmaları gerekir.

Bu nedenle dinimizce yasaklanmasa da bu ayda eşlerinde nefislerine hakim olarak cinsel arzularından uzak durmaları önerilir.

Aynı soruya Diyanet İşleri Başkanlığının yanıtı ise şu şekildedir:

"Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır. Fâhiş olmamak ve kendinden emin bulunmak şartı ile, hanımını öpüp kucaklamakta kerâhet yoktur. Karı ile kocanın çıplak halde birbirlerine sarılmaları, nefislerinden emîn bile olsalar, mekruhtur. Buna fâhiş mübâşeret denir. Erkeğin hanımının dudaklarını emmesi de mekruhtur."