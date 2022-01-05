Sevgisizlikten canına kıyan gencin mektubu yürekleri yaktı! "Bunun sorumlusu bir kişi değil, herkestir"

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşamını sürdüren 25 yaşındaki Yunus Gezer, "Bu bir intihar mektubudur" başlıklı yazısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Herhangi bir madde ya da alkol etkisinde olmadığının altını çizen genç, "sevgisizlik" sebebiyle yaşamını sonlandırdığını belirtti. İntiharının sorumluluğunu bir kişiye değil herkese bağlayan Gezer, hayatını kaybetti.

"ARKAMDAN SAKIN ZATEN PSİKOLOJİSİ BOZUKTU DEMEYİN"

Gezer, intihar mektubunda bir avuç sevgiyi kendisinden mahrum edenleri asla affetmeyeceğini söyleyerek hayata veda etti. Henüz 25 yaşında olan gencin son satırlarında, “Bu bir intihar mektubudur. Öncellikle sorumlusu asla bir kişi değildir. Herkestir. Bunun böyle olmasını istemezdim. Çok denedim gerçekten çok denedim ama yıllardır başaramadım Kimse beni sevmedi. Sevgiden başka bir şey istemedim. Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden. Sakın bunun bir anda alınmış bir karar olduğunu düşünmeyin. Hayattaki son ümidim 3 Ocak Pazartesi tükendi. Ümidimi çalanları avuç sevgiyi benden esirgeyenleri asla affetmeyeceğim.

Tekrar belirtmek istiyorum. Herhangi bir uyuşturucu veya alkol etkisinde değilim. Tamamen hür irademle aldım bu kararı. Arkamdan sakın zaten psikolojisi bozuktu demeyin, gayet yerinde. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kimse de bana etmesin. Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur” ifadeleri yer aldı.

"HİÇBİR GÜZELLİĞİ KAÇIRMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Yunus Gezer, yeni yıla girerken "Kaybetme korkusuyla yaşayarak hiçbir güzelliği kaçırmayacağım. Pencereleri kapatıp, duvarları sarmaşıklarla donatmayacağım. artık o sokaktan korkmadan geçeceğim. ben sevmekten gidiyorum, başka bir sevmeye düşeceğim. yol uzun, yol güzel, yol bundan böyle evimdir benim." mesajını yayınlamış, aslında hayata tutunmayı ne kadar istediğini gözler önüne sermişti.